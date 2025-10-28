به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اسماعیل شعار ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران سه رویکرد اصلی فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی فارس را تشریح کرد و گفت: مدرسه‌محوری با اجرای فعالیت‌ها با مشارکت مستقیم معلمان و دانش‌آموزان در دورافتاده‌ترین نقاط، دانش‌آموزمحوری، با فراهم ساختن امکان بروز استعدادهای آنان در میادین عملی، و فرهنگ‌سازی عمومی برای نفوذ معنویت در فضای کلی مدارس سه رویکرد اصلی فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی فارس در مدارس است.

وی همچنین به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی فارس با محوریت مفاهیم تربیتی و جهادی استوار پرداخت و ادامه داد: رزمایش فرهنگی راهیان نور یکی از برنامه‌های این سازمان است که آغاز این رزمایش با اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی از سراسر استان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس و نمایشگاه‌های فرهنگی صورت می‌گیرد و در هر اتوبوس اعزامی، تیم راهبری شامل یک معلم، یک طلبه، یک راوی دفاع مقدس، یک خادم و یک نیروی تأمین امنیت حضور خواهند داشت.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس افزود: اردوهای راهیان پیشرفت و امید از دیگر برنامه‌ها است که در پنج محور موضوعی تعریف شده‌اند تا دانش‌آموزان را با دستاوردهای علمی، صنعتی و عمرانی کشور آشنا سازند.

شعار گفت: اجرای طرح‌هایی چون «هزار مدرسه، هزار راه پرامید» با حضور تبیین‌گران جوان برای پاسخگویی به سوالات فکری دانش‌آموزان، و همچنین «گفتمان‌های رویش اندیشه دانش‌آموزی (گراد)» که شامل تریبون آزاد، مناظره و لیگ سخنوری برای تقویت تفکر انتقادی است، از دیگر برنامه‌های سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد شهدا، ادامه داد: برگزاری همایش «نسل حاجی‌زاده‌ها» و جشنواره تربیتی و تشکیلاتی «آرشام» به یاد شهدای دانش‌آموز در دستور کار قرار دارد.

طرح «پرسش‌آوا» با تمرکز بر تقویت تفکر تحلیلی از طریق طرح پرسش‌های تحلیلی درباره تحولات منطقه‌ای و اهداف قدرت‌های خارجی؛ برنامه‌های استکبارستیزی، برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، مسابقه نقاشی با محوریت «فرار موش‌ها» و ارائه دست‌سازه‌های خلاقانه در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از دیگر برنامه‌هایی است که مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس به آن‌ها اشاره کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس در پایان سخنان خود از جشنواره سرود همگانی یاد کرد و افزود: اجرای سرود «ایران سرافراز» در صبحگاه مدارس به‌صورت جشنواره‌ای برای انتخاب بهترین اجرا را در دستور کار داریم. تمام این برنامه‌ها با هدف تقویت روحیه امید، هویت ملی و خودباوری در نسل آینده ایران اسلامی شکل گرفته‌اند.