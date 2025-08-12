اعزام ۲ هزار دانشجوی فارس به همایش پیاده روی اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدیان نژاد صبح سه شنبه در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی گفت: امسال نیز مثل سالیان گذشته، شاهد لبیک دانشجویان استان فارس به ندای هل من ناصر ینصرنی سیدالشهدا (ع) هستیم که در این راستا بالغ بر دو هزار دانشجو از دانشگاههای سراسر استان فارس، با گامهایی استوار و دلهایی مالامال از عشق حسینی، عازم حماسه بینظیر اربعین شدهاند.
وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی فارس به عنوان دبیر ستاد اربعین دانشجویی استان، تلاش کرده تا نقش محوری و هماهنگکنندهای را در این حرکت عظیم ایفا کند، ادامه داد: ساماندهی امورات دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی، اعزام دانشجویان و غیره با تلاش خادمان مجموعه دانشجویی بوده و بسیج دانشجویی با تمام توان خود در خدمت زائران حسینی است.
مدیر اردویی، راهیان و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس افزود: موکب درمانی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز واقع در عمود ۱۱۲۴ مسیر مشایه (نجف به کربلا) به زائران عزیز خدمت رسانی میکند.
زاهدیان نژاد از اعزام ۱۴ کاروان راهیان اربعین دانشجویی به صورت متمرکز با هدایت بسیج دانشجویی استان فارس خبر داد و گفت: سایر اعزامهای دانشجویی از دانشگاههای سراسر استان فارس به صورت تیمی و چندنفره بوده است.
وی با بیان اینکه حرکت عظیم پیاده روی اربعین، تنها یک سفر زیارتی نیست افزود: این حرکت، یک رزمایش فرهنگی، حماسه اعتقادی و یک اعلام حضور مقتدرانه در صحنه نبرد حق علیه باطل است.
مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه هر دانشجوی اعزامی به زیارت اربعین، سفیری از بصیرت، مقاومت و پایداری ملت ایران است، افزود: هر قدمی که دانشجویان در مسیر نجف تا کربلا برمیدارند، مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی و صهیونیسم است.
زاهدیان نژاد گفت: دانشجویان با شعار محوری انا علی العهد به معنای ما بر سر عهد و پیمان خود هستیم، بار دیگر نشان دادند که این پیمان، عهد مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، پاسداری از ارزشهای عاشورایی و عهد آمادهسازی زمینه ظهور منجی عالم بشریت است.
وی با اشاره به پیام حضور سیل خروشان دانشجویان در اربعین، ادامه داد: قشر دانشجویی با عشق به امام حسین (ع)، تأسی از سیدالشهدا (ع) و نقش آفرینی بی بدیل در آینده این مرز و بوم، نشان میدهند که هرگز زیر بار ذلت نرفته و تا پای جان از عزت و شرف ملت خود دفاع خواهند کرد.
مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با تقدیر و تشکر از دستاندرکاران حرکت عظیم پیاده روی اربعین حسینی، گفت: این سفر معنوی، ذخیرهای برای دنیا و آخرت این عزیزان بوده و بازگشتشان، با کولهباری از معرفت و بصیرت، زمینهساز حرکات بزرگتر در مسیر انقلاب اسلامی و تمدنسازی نوین اسلامی میشوند.
زاهدیان نژاد تصریح کرد: این فقط گوشهای از قدرت ایمان و اراده ملتی است که به برکت خون امام حسین (ع) و شهدای کربلا، هرگز از پا نخواهد نشست.
