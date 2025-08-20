دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور مسئولان و جانشینان خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر فارس، انتخابات شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی این استان برگزار و پس از شمارش آرا، سپهر سروری، سهیل نوروزی، احسان اخلاقی، علی کریمی، امیرحسین ابراهیمی، ابراهیم قائدی، فاطمه زمانی زاده، مریم ربیعی، مریم بهمئه، زهرا میرقادری، زینب امیری زاده و ام البنین کریمی به عضویت این شورا درآمدند.

در پایان این مراسم، با برگزاری نشست اعضای جدید شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس، سپهر سروری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر این شورا و مریم ربیعی به عنوان نماینده خواهران در این شورا انتخاب شدند.

عباس توانا مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس در این مراسم با بیان اینکه کادرسازی، لازمه تحقق اهداف است، گفت: تحقق اهداف بویژه در نهادهای انقلابی که مبتنی بر مکتب فکری و ارزشی خاص شکل گرفته، منوط بر میزان فهم و درک نیروی انسانی از مبانی اندیشه‌ای، اهداف، آرمان‌ها و کسب توانمندی‌های لازم برای تحقق آن اهداف و آرمان‌ها است.

وی با بیان اینکه کادرسازی، جز در بستر نقش آفرینی هدفمند صورت نمی‌گیرد، افزود: زمانی می‌توان از کادرسازی سخن به میان آورد که نقش آفرینی با بصیرت و هدفمندی، تعریف شده باشد.