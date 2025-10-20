نوری: احداث شهرک معدنی ۵۰۰ هکتاری در اسفراین تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری اظهار کرد: پروژهای ۵۰۰ هکتاری برای ایجاد شهرک معدنی در شهرستان اسفراین به تصویب رسید تا زمینه توسعه صنایع پاییندستی فراهم شود.
وی هدف از ایجاد این شهرک، جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی، توسعه صنایع پاییندستی و افزایش ارزش افزوده در زنجیره تولید است.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیتهای غنی شهرستان اسفراین افزود: این شهرستان با برخورداری از تنوع و گستره وسیعی از ذخایر معدنی، قابلیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای صنعتی شرق کشور را دارد.
نوری بیان کرد: در همین راستا، طرح ایجاد شهرک معدنی در منطقه کلاته علیآباد الو از توابع شهرستان اسفراین به تصویب رسیده است.
استاندار خراسان شمالی گفت: به جای پراکندهکاری و استقرار واحدهای معدنی در نقاط مختلف، سایت جامعی با پهنههای گوناگون طراحی شده تا فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته بهصورت متمرکز و منسجم انجام گیرد.
نوری تأکید کرد: این تمرکز علاوه بر افزایش بهرهوری، میتواند موجب جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار و تحول اقتصادی در شهرستان اسفراین شود.
