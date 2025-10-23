  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

آغاز دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» در وزارت میراث‌فرهنگی

آغاز دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» در وزارت میراث‌فرهنگی

در راستای اجرای الزامات سند تحول اداری، با هدف ایجاد زیرساخت دانشی، وزارت میراث‌فرهنگی، برگزاری دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» را تا پایان سال جاری در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگار میراث‌آریا، وحید ربیعی، سرپرست اداره‌کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در راستای تحقق رویکردهای سند تحول اداری و ارتقای سرمایه انسانی، دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد بستر دانشی لازم برای تدوین سند معماری سازمانی وزارتخانه برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به انتخاب وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان دستگاه منتخب از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه اجرای برنامه‌های تحول اداری و توسعه دولت هوشمند، برگزاری این دوره بخشی از برنامه جامع وزارت در مسیر پیاده‌سازی نقشه راه دولت هوشمند و استقرار نظام یکپارچه مدیریت داده‌های سازمانی است.

ربیعی با اشاره به ماهیت کاربردی این دوره اظهار داشت: دوره مذکور با رویکردی علمی و عملیاتی، طی پنج روز متوالی برگزار می‌شود و مخاطبان آن کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و همچنین نمایندگان معرفی‌شده از معاونت‌های تخصصی وزارت هستند.

به گفته وی، تدریس این دوره بر عهده امیر مهجوریان، متخصص برجسته معماری سازمانی است که مبانی نظری و عملی این حوزه را با محوریت نیازها و ساختار اختصاصی وزارت میراث‌فرهنگی تبیین می‌کند.

سرپرست اداره‌کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان پس از حضور فعال در مباحث تخصصی و موفقیت در ارزیابی‌های علمی، گواهینامه معتبر آموزشی دریافت خواهند کرد. برگزاری این دوره را می‌توان گامی مؤثر و راهبردی در مسیر استقرار معماری سازمانی، تحقق دولت هوشمند و توسعه نظام مدیریت داده‌محور در وزارت میراث‌فرهنگی دانست.

کد خبر 6631636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها