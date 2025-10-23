به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگار میراث‌آریا، وحید ربیعی، سرپرست اداره‌کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در راستای تحقق رویکردهای سند تحول اداری و ارتقای سرمایه انسانی، دوره تخصصی «مبانی کاربردی معماری سازمانی» با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد بستر دانشی لازم برای تدوین سند معماری سازمانی وزارتخانه برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به انتخاب وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان دستگاه منتخب از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه اجرای برنامه‌های تحول اداری و توسعه دولت هوشمند، برگزاری این دوره بخشی از برنامه جامع وزارت در مسیر پیاده‌سازی نقشه راه دولت هوشمند و استقرار نظام یکپارچه مدیریت داده‌های سازمانی است.

ربیعی با اشاره به ماهیت کاربردی این دوره اظهار داشت: دوره مذکور با رویکردی علمی و عملیاتی، طی پنج روز متوالی برگزار می‌شود و مخاطبان آن کارشناسان حوزه‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت فضای مجازی، تحول اداری و همچنین نمایندگان معرفی‌شده از معاونت‌های تخصصی وزارت هستند.

به گفته وی، تدریس این دوره بر عهده امیر مهجوریان، متخصص برجسته معماری سازمانی است که مبانی نظری و عملی این حوزه را با محوریت نیازها و ساختار اختصاصی وزارت میراث‌فرهنگی تبیین می‌کند.

سرپرست اداره‌کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان پس از حضور فعال در مباحث تخصصی و موفقیت در ارزیابی‌های علمی، گواهینامه معتبر آموزشی دریافت خواهند کرد. برگزاری این دوره را می‌توان گامی مؤثر و راهبردی در مسیر استقرار معماری سازمانی، تحقق دولت هوشمند و توسعه نظام مدیریت داده‌محور در وزارت میراث‌فرهنگی دانست.