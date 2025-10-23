  1. استانها
مسابقات والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور به میزبانی همدان برگزار می‌شود

همدان – رئیس هیئت والیبال استان همدان گفت: رقابت‌های والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور از نهم تا دوازدهم آبان‌ماه به میزبانی همدان برگزار می‌شود.

حمید بادامی‌نجات در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رقابت‌های والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: این رقابت‌ها از روز جمعه، نهم آبان‌ماه آغاز و تا دوازدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رقابت‌های والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در قالب هشت گروه استانی برگزار می‌شود که استان همدان میزبان گروه چهارم این رقابت‌ها است و تیم‌های کردستان و ایلام در کنار همدان در این گروه قرار دارند.

بادامی‌نجات خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه رفیع پیشکسوتان در توسعه و استمرار ورزش والیبال، برگزاری این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای تجدید دیدار قهرمانان سال‌های گذشته و ارج نهادن به زحمات آنان است.

بادامی‌نجات همچنین از آمادگی کامل مجموعه ورزشی و کمیته اجرایی استان همدان برای میزبانی مطلوب این رقابت‌ها خبر داد و گفت: تمامی امکانات رفاهی، اسکان و تغذیه تیم‌ها پیش‌بینی و هماهنگ شده است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان ادامه داد: هدف از این مسابقات، انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جوان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت ورزشی ملی است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی فدراسیون والیبال، مرحله نهایی رقابت‌های پیشکسوتان کشور پس از پایان گروه‌بندی‌ها در تهران برگزار خواهد شد.

بادامی‌نجات عنوان کرد: همدان با سابقه درخشان در میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی والیبال، آمادگی دارد همچنان در مسیر توسعه فرهنگی و ورزشی کشور نقشی مؤثر ایفا کند.

