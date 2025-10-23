حمید بادامینجات در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رقابتهای والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: این رقابتها از روز جمعه، نهم آبانماه آغاز و تا دوازدهم آبانماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: رقابتهای والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در قالب هشت گروه استانی برگزار میشود که استان همدان میزبان گروه چهارم این رقابتها است و تیمهای کردستان و ایلام در کنار همدان در این گروه قرار دارند.
بادامینجات خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه رفیع پیشکسوتان در توسعه و استمرار ورزش والیبال، برگزاری این رقابتها فرصتی ارزشمند برای تجدید دیدار قهرمانان سالهای گذشته و ارج نهادن به زحمات آنان است.
بادامینجات همچنین از آمادگی کامل مجموعه ورزشی و کمیته اجرایی استان همدان برای میزبانی مطلوب این رقابتها خبر داد و گفت: تمامی امکانات رفاهی، اسکان و تغذیه تیمها پیشبینی و هماهنگ شده است.
رئیس هیئت والیبال استان همدان ادامه داد: هدف از این مسابقات، انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جوان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت ورزشی ملی است.
وی افزود: طبق برنامهریزی فدراسیون والیبال، مرحله نهایی رقابتهای پیشکسوتان کشور پس از پایان گروهبندیها در تهران برگزار خواهد شد.
بادامینجات عنوان کرد: همدان با سابقه درخشان در میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی والیبال، آمادگی دارد همچنان در مسیر توسعه فرهنگی و ورزشی کشور نقشی مؤثر ایفا کند.
