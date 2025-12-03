ایران در همدان میزبان نخستین رویداد والیبال برفی آسیا

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامیصفت: همدان، کهنترین شهر تاریخ ایرانزمین، در زمستان چهرهای متفاوت، زمخت و باشکوه به خود میگیرد؛ شهری کوهستانی که هوای سرد و برفهای سنگینش بخشی جداییناپذیر از هویت طبیعی آن است.
زمستانهای همدان تنها یک فصل نیستند؛ تجربهای ناباند برای گردشگرانی که میخواهند در قلب تاریخ، منظرهای سراسر سپید و چشمنواز را لمس کنند. سالهاست که ظرفیتهای گردشگری زمستانی این استان، از پیستهای برفگیر گرفته تا ارتفاعات همیشهسرد الوند، همدان را به یکی از بکرترین مقاصد توریسم زمستانی کشور تبدیل کرده؛ ظرفیتی که اگر با ورزش همراه شود، به یکی از ماندگارترین فرصتهای اقتصادی و فرهنگی این خطه بدل خواهد شد.
در همین بستر طبیعی، ورزشهای زمستانی و رویدادهای مرتبط با آن جایگاهی ویژه پیدا کردهاند؛ رویدادهایی که از یک سو حالوهوای همدان را در فصل سرد جان تازه میبخشند و از سوی دیگر نگاه ملی و بینالمللی را متوجه ظرفیتهای بینظیر این استان میکنند.
یکی از مهمترین این رویدادها، «والیبال برفی» است؛ رشتهای نوظهور اما پرهوادار که با اقلیم همدان پیوندی طبیعی دارد.
همدان تاکنون دو دوره میزبان مسابقات والیبال برفی قهرمانی کشور بوده؛ میزبانیهایی که از نگاه کارشناسان و ورزشکاران، در بالاترین سطح استانداردهای فنی و رفاهی برگزار شد.
سال گذشته نیز این رقابتها در یکی از زیباترین و شاخصترین نقاط گردشگری استان، یعنی تپه توریستی عباسآباد برگزار شد؛ جایی که شهر در زیر پای ورزشکاران گسترده بود و چشمانداز بینظیر آن ترکیب «طبیعت، ورزش و تاریخ» را به بهترین شکل ممکن به نمایش گذاشت. میزبانی همدان در آن دوره به گونهای بود که بسیاری آن را یکی از تجربههای موفق والیبال برفی در کشور دانستند؛ تجربهای که مسیر را برای ورود به سطح بالاتر فراهم کرد.
اکنون اما همدان در آستانه میزبانی بزرگتری قرار گرفته است؛ میزبانی رویدادی که برای نخستین بار در تاریخ والیبال برفی آسیا در خاک ایران برگزار میشود.
زمستان ۱۴۰۴، زمستانی کهنشهر همدان را به آوردگاه نخستین دوره مسابقات آسیایی والیبال برفی تبدیل خواهد کرد؛ رویدادی که نهتنها برای ورزش ایران اهمیت ویژه دارد، بلکه آغاز فصلی تازه برای توریسم زمستانی و ورزشی همدان به شمار میآید.
این میزبانی، هم نتیجه اعتماد کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی به ظرفیتهای ایران است و هم ثمره تلاشهای چندساله هیئت والیبال استان همدان که توانستهاند ترکیب طبیعت کمنظیر زمستانی، زیرساختهای مناسب و تجربه موفق میزبانیهای گذشته را به الگویی قابل اتکا تبدیل کنند.
زمستان پیش رو، همدان بار دیگر در مرکز توجه قرار خواهد گرفت؛ شهری که با پیشینهای هزارانساله، کوهستانی همیشهسرد و قلبی گرم، آماده است تا در سپیدی برف، میزبان نخستین تجربه آسیایی والیبال برفی در تاریخ قاره باشد.
همدان پرچمدار والیبال برفی آسیا شد
حمید بادامینجات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند طولانی و پرچالش اخذ میزبانی نخستین دوره مسابقات والیبال برفی قهرمانی مردان آسیا، اظهار کرد: ورود استان همدان به عرصه میزبانی مسابقات رسمی والیبال برفی از چند سال قبل آغاز شد. ما از همان دورههای نخست که میزبان رقابتهای قهرمانی کشور بودیم، نشان دادیم این استان چه ظرفیتهای طبیعی، اقلیمی و زیرساختی عظیمی برای تبدیل شدن به قطب این رشته نوپا دارد.
وی افزود: زمستان سال گذشته نیز میزبانی ما در تپه توریستی سیاحتی علیصدر به شکلی کمنظیر و تحسینبرانگیز برگزار شد؛ همین تجربه موفق، بنای ما را بر آن گذاشت تا با قدرت بیشتری به دنبال میزبانی مرحله آسیایی باشیم.
رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به اینکه فرآیند دریافت میزبانی بیش از یک سال به طول انجامید، ادامه داد: فدراسیون جهانی و کنفدراسیون والیبال آسیا برای برگزاری نخستین دوره این مسابقات، استانداردهای بسیار سختگیرانهای را تعیین کرده بودند. در همین راستا، با دستور رئیس فدراسیون، سید میلاد تقوی، تهیه طرح پیشنهادی، ارسال مدارک فنی، بازدیدهای میدانی، ارائه مستندات آبوهوایی و در نهایت مذاکرات رسمی، بهطور دقیق و مرحلهبهمرحله دنبال شد.
بادامینجات خاطرنشان کرد: خوشبختانه همدان در تمامی این مراحل توانست نظر نهادهای بینالمللی را جلب کند و در نهایت میزبانی این رویداد مهم قارهای به ایران و بهطور مشخص به شهر همدان سپرده شد.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال ایران با بیان اینکه انتخاب همدان اتفاقی نیست و حاصل یک مسیر برنامهریزیشده است، بیان کرد: پیست اسکی تاریکدره از معدود مناطقی است که به لحاظ دسترسی، زیرساخت، کیفیت برف، شرایط دمایی و ظرفیتهای فنی، استانداردهای لازم برای حرفهایترین نوع مسابقات برفی را دارا هستند. این انتخاب، هم برای ما افتخارآفرین است و هم برای ورزش استان یک نقطه عطف به شمار میرود.
رئیس هیئت والیبال استان همدان با تشریح جزئیات برگزاری مسابقات گفت: این رقابتها از ۲۴ تا ۲۸ بهمنماه سال جاری در دو جدول مقدماتی و اصلی، هرکدام با حضور ۱۶ تیم برگزار میشود.
وی عنوان کرد: جدول مقدماتی به صورت تکحذفی است، اما در جدول اصلی تیمها ابتدا در چهار گروه چهار تیمی و به صورت رفت و برگشت با یکدیگر روبهرو خواهند شد. این ساختار برخلاف تصور سادهانگارانه برخی افراد، نیازمند طراحی دقیق زمانبندی، برآورد مسیرهای رفتوآمد، پیشبینی شرایط جوی، و حتی آمادهسازی بخشهای ویژه برای داوری و پوشش رسانهای است.
بادامینجات افزود: از هر گروه سه تیم به مرحله حذفی صعود میکنند تا ۱۲ تیم نهایی مشخص شوند. سپس رقابتها در قالب تکحذفی پیش میرود تا تیمهای اول تا چهارم مشخص شوند. این حجم از بازیها، آن هم در شرایط سرد و برفی، نیازمند برنامهریزی بسیار پیچیدهای است که از ماهها قبل آغاز شده.
ایران با دو تیم در نخستین دوره رسمی مسابقات آسیایی والیبال برفی
عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال ایران در ادامه با اشاره به برنامههای اجرایی مسابقات گفت: جلسه ثبتنام تیمها، کلینیک داوری و جلسه فنی روز شنبه ۲۵ بهمن برگزار میشود و تیمها در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن در زمین حاضر خواهند شد. کمیتههای مختلف از جمله اسکان، حملونقل، تجهیزات، پزشکی، روابط عمومی و امنیتی نیز از مدتها قبل فعال شدهاند تا کوچکترین خللی در روند برگزاری مسابقات ایجاد نشود.
وی درباره سهمیه تیمها و ساختار حضور کشورهای مختلف تأکید کرد: به دلیل نو بودن این رشته در آسیا، کنفدراسیون تصمیم گرفت هر کشور فقط یک تیم چهار نفره به همراه مربی معرفی کند؛ سه بازیکن در زمین و یک بازیکن ذخیره. ایران به عنوان میزبان استثنائاً با دو تیم در این دوره شرکت خواهد کرد که فرصت خوبی برای نمایش توان فنی بازیکنان داخلی است.
وی درباره جوایز مسابقات نیز توضیح داد: مجموع جوایز این دوره ۵ هزار دلار است که بین تیمهای اول تا هشتم تقسیم میشود. تیم اول ۲ هزار دلار، تیم دوم هزار دلار، تیم سوم ۶۰۰ دلار، تیم چهارم ۴۰۰ دلار و تیمهای پنجم تا هشتم هرکدام ۲۵۰ دلار دریافت خواهند کرد.
بادامینجات خاطرنشان کرد: جوایز شاید از نظر عددی بسیار بزرگ نباشد اما برای نخستین دوره مسابقات رسمی آسیایی، قدمی مهم در جریانسازی این رشته و ترغیب کشورها به سرمایهگذاری در والیبال برفی به شمار میرود.
بادامینجات در پایان، با اشاره به سابقه حضور ایران در مسابقات آزمایشی چین در سال ۱۴۰۳ که با نایبقهرمانی کشورمان همراه شد، گفت: در آن دوره، به دلیل استقبال کم تیمهای آسیایی، حتی تیم فرانسه نیز اجازه حضور یافت و قهرمان شد. اما اکنون با تثبیت ساختار برگزاری و افزایش علاقهمندی کشورها، نخستین دوره رسمی قهرمانی مردان آسیا در سال ۱۴۰۴–۲۰۲۶ رسماً در همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود: ما مصمم هستیم این رویداد را به الگویی در سطح قاره تبدیل کنیم و نشان دهیم همدان نهفقط یک مقصد گردشگری زمستانی، بلکه یکی از پایگاههای اصلی توسعه ورزشهای برفی در آسیاست.
در پایان گفتنی است؛ میزبانی نخستین دوره مسابقات آسیایی والیبال برفی در زمستان ۱۴۰۴، گامی تازه در مسیر شناساندن ظرفیتهای نهفته همدان است؛ شهری که تاریخ، طبیعت و ورزش را در هم میآمیزد و هر بار به شکلی تازه توانمندیهای خود را به اثبات میرساند. همدان اکنون در آستانه رویدادی قرار دارد که میتواند برگ دیگری بر دفتر افتخارات این استان بیفزاید و نقش آن را در توسعه ورزشهای زمستانی و گردشگری قاره پررنگتر از همیشه سازد.
