به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعدازظهر یکشنبه در نشستی با مدیران هنرستانهای سمنان به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان، بر نقش منحصربهفرد این مدارس در خدمترسانی به جامعه، مهارتآموزی و مقابله با بیکاری جوانان تأکید و خواستار حرکت به سمت «کیفیسازی» و ایجاد هنرستانهای تولیدمحور شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، مدیران هنرستانها را «مغزهای متفکر» و «بهترینهای مدیران مدارس» توصیف کرد و اظهار داشت: هدف از این گردهمایی، هدایتگری و راهبری موضوع مدیریت در هنرستانها است. اگر بخش مدیریت هنرستانی را تقویت کنیم، بسیاری از مشکلات و چالشهای این حوزه حل خواهد شد.
شریفی با بیان اینکه خدمت مدیران هنرستانها به جامعه، منحصربهفرد و فوقالعاده اثربخش است، تصریح کرد: شما به جامعه خدمت میکنید، چرا که موضوع اشتغال، مهمترین موضوعی است که جوانان امروز با آن مواجهاند. اگر در این مسیر درست حرکت کنیم، هم به فرد خدمت کردهایم، هم به جامعه و هم به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کمک کردهایم.
وی با هشدار دربارهٔ عواقب بیکاری جوانان، افزود: فرد اگر مشغول به کاری باشد و مهارتی داشته باشد، بیکار نمیشود. متأسفانه بخشی از جوانان ما به دلیل نداشتن مهارت، هدف مشخصی در زندگی ندارند، در حالی که دانشآموزان هنرستانی اگر به درستی راهنمایی شوند، حتی در دوره تحصیل میتوانند مشغول درآمدزایی و اشتغال شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به افزایش درصد هدایت دانشآموزان به رشتههای مهارتی، خاطرنشان کرد: امسال حدود ۵۱.۲ درصد از دانشآموزان پایه دهم به رشتههای مهارتی هدایت شدهاند که رشد حدود ۴ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. اما برای ما توسعه متوازن به تنهایی کافی نیست، بلکه کیفیت مهم است.
وی از مدیران خواست تا از هماکنون فضایی را پیشبینی کنند که سه تا چهار سال آینده، «کیفیت» محور اصلی کار آنان باشد.
شریفی بر لزوم جذب بهترین دانشآموزان حتی از طریق ایجاد هنرستانهای نمونه دولتی و ضمیمه کردن هنرستان به مدارس خاص مانند شاهد و تیزهوشان تأکید کرد.
شریفی با اشاره به نگرانی برخی خانوادهها از بُعد تربیتی هنرستانها، گفت: به حوزه معاونت پرورشی مأموریت دادهایم که برنامههای ویژهای برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت مباحث تربیتی در هنرستانها طراحی و اجرا کند.
وی پیشنهاد کرد: مدیران میتوانند با برگزاری برنامههای شاد و پرشور مانند مسابقات ورزشی و المپیادهای شایستگیمحور که شامل رشتههای ورزشی نیز باشد، به تخلیه هیجانی دانشآموزان و ایجاد نشاط کمک کنند. حتی اگر گاهی درگیریهای کوچکی پیش آید، باید آن را به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری حل تعارض بپذیریم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در سیستم آموزش و پرورش استان، حمایت صددرصدی از هنرستانها وجود دارد، اعلام کرد: ما به دنبال ایجاد تمایز و توجه بیشتر به مدیران هنرستانها نسبت به مدیران سایر دورههای تحصیلی هستیم، چرا که آنان از برخی ظرفیتهای درآمدزایی محرومند. امیدواریم امسال بتوانیم گامهای عملی در این زمینه برداریم.
وی شعار هنرستانی که تولیدی نباشد، هنرستان نیست را آرمانی اما قابل پیگیری خواند و بر حرکت به سمت هنرستانهای تولیدمحور تأکید کرد.
شریفی با اشاره به موفقیت دو دانشآموز هنرستانی استان در کسب رتبههای دو رقمی در کنکور سراسری، از تشکیل کارگروهها و تیمهای ویژه برای مشاوره و هدایت تحصیلی دانشآموزان هنرستانی به منظور تداوم چنین موفقیتهایی خبر داد.
وی با تشکر از همکاری مدیران و تیم معاونت آموزش متوسطه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و اعتماد متقابل، قدمهای بزرگی در راستای ارتقای کیفیت هنرستانهای استان برداشته شود.
