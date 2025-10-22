به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه آئین افتتاحیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: راه‌حل تقابل با تحریم‌ها، دیپلماسی اقتصادی است لذا در وزارت امور خارجه نیز معاونتی به همین دلیل تشکیل شده است، از طرفی همایش‌های دیپلماسی استانی نیز در همین راستا برپا می‌شوند.

وزیر امور خارجه افزود: اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همسایگان است، موضوعی که برای ما اهمیت سیاسی، امنیتی و راهبردی دارد و در عین حال از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم است.

وی ادامه داد: دیپلماسی استانی یکی از اهداف اصلی‌اش استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها در روابط خارجی به‌ویژه در زمینه روابط اقتصادی با کشورهای همجوار هر استان است.

به گفته عراقچی، همچنین در شرایط تحریم، روابط اقتصادی با همسایگان می‌تواند فضاهای مناسبی را برای مقابله با آثار تحریم‌ها فراهم کند، در واقع یکی از راهبردهای مؤثر در بی‌اثر کردن تحریم‌ها، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و مرزی است.

وزیر امور خارجه افزود: معتقدیم ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری در کشور وجود دارد که می‌تواند در ارتباط مستقیم بین استان‌ها و کشورهای همجوار شکوفا شود و مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، هر استان می‌تواند با استان‌های متناظر خود در کشورهای همسایه وارد تعامل شود تا حجم تجارت بین استان‌های ما و کشورهای هدف افزایش پیدا کند.

عراقچی با اشاره به سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و موضوع تروریست‌های مرزی اظهار کرد: این سفر به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام شد و در دبیرخانه شورا نیز ملاقاتی با بنده صورت گرفت، طبیعی است که یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، موضوع امنیت مرزهای دو کشور بود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: البته در این سفر مباحث عمده منطقه‌ای نیز مورد بررسی قرار گرفت. از جمله موضوع امنیت منطقه، تهاجمات رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم در غزه و تأثیر آن بر ساختار امنیتی منطقه از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد.

وی بیان کرد: در خصوص امنیت مرزهای دو کشور و همچنین موافقت‌نامه امنیتی موجود و نحوه اجرای بهینه آن نیز بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.

عراقچی گفت: اراده لازم برای تأمین امنیت در دوستان عراقی ما وجود دارد و در طرف ایرانی نیز این اراده کاملاً موجود است.

وزیر امور خارجه گفت: «الاعرجی» به صراحت اعلام کرد که عراق اجازه نخواهد داد از خاک آن کشور تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی ایران شود، این موضع‌گیری، اظهارنظری بسیار قوی و مثبت بود و نشان‌دهنده عزم مشترک دو کشور در حفظ امنیت و ثبات مرزهاست.