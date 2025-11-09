استاندار کرمان: رسالت ما برندسازی و صیانت از هویت کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های مقابله و درمان و پیشگیری از مواد مخدر در استان گفت: در بحث معتادان متجاهر نیازمند سامانه‌ای برای پایش هستیم تا از زمان دستگیری، حضور در مرکز، مراحل درمان و پس از آن نیز پایش و ثبت اطلاعات کامل صورت گیرد.

وی افزود: این مجموعه باید علاوه بر رسالتی که در جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر دارد، به تدریج باعث پیشگیری از اعتیاد شود.

طالبی، استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر را لازم دانست و گفت: برنامه‌های فرهنگی در دهکده امید و زندگی، کمپ‌های ترک اعتیاد و عرصه جامعه باید مورد توجه جدی باشد و از ابزار رسانه‌های ارتباط جمعی و فضای مجازی به خوبی استفاده کنیم.

استاندار کرمان افزود: دهکده امید و زندگی و تنوع خدماتی که در این مجموعه ارائه می‌شود، ایجاب می‌کند که شورای راهبری خاص دهکده با حضور دستگاه‌های مسئول داشته باشیم و با استفاده از ظرفیت به وجود آمده، اقدامات مؤثری داشته باشیم.

طالبی، با اشاره به سفر سه روزه جمعی از سینماگران مطرح کشور به استان کرمان بیان داشت: رسالت همه ما، صیانت از هویت کرمان، برند سازی شایسته و درخور شأن استان، و زدودن باورهای نادرست درباره کرمان است و در همین راستا نیز کارهای زیادی را می‌توان برای جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی برای کرمان دنبال کرد.