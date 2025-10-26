استاندار کرمان: فرهنگ گفتگو را باید در بین مردم جامعه ارتقا دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان گفت: در برخوردهای عمومی جامعه باید برنامه‌های آموزشی و ترویجی را برای اصلاح فرهنگ عمومی و هنجارهای عمومی جامعه دنبال کنیم.

وی افزود: به عنوان نمونه برای اینکه کرمان به استانی گردشگر پذیر و رویداد محور تبدیل شود، مسائلی همچون ترافیک یا نحوه برخورد و تعامل بسیار حائز اهمیت است.

استاندار کرمان با بیان اینکه برخی از مؤلفه‌های ناامنی به واسطه پایین بودن آستانه تحمل مردم است افزود: ما باید در ارتباط با فرهنگ گفتگو، کار کنیم و این فرهنگ را در بین مردم جامعه ارتقا دهیم.

طالبی، ادامه داد: وقتی باور و رفتارها و ذهن اصلاح نشده باشد، عملاً بعضی از برخوردهای سلبی و طرح‌ها جوابگو نیست.

وی تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی، طرح ضربتی برای بهبود رفتارهای عمومی جامعه در حوزه ترافیک و مباحث دیگر مصوب شورا را اجرایی و دوره‌های آموزشی، ترویجی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی داشته باشیم.

استاندار کرمان ابراز داشت: تجربه نشان می‌دهد که اقدامات آموزشی و ترویجی در کنار ایجاد الزامات و مقررات به فرهنگ سازی رفتارها و هنجارها کمک کننده خواهند بود.