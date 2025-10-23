  1. بین الملل
سرکرده مهم داعشی در شرق حلب به دام افتاد

منابع سوری از بازداشت سرکرده بارز داعشی در شرق شهر حلب در جریان عملیاتی از سوی نیروهای قسد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) از دستگیری یکی از سرکردگان داعشی در یک عملیات امنیتی در حومه شرقی حلب خبر داد.

قسد اعلام کرد که این عملیات روز گذشته در یک منطقه مسکونی در شرق شهر حلب انجام و طی آن احمد خلف الحسین، یکی از مهم‌ترین سرکردگان داعش در منطقه دستگیر شد.

همچنین قسد بیان کرد که این عملیات پس از رصد و پیگیری اطلاعاتی دقیق تحرکات تروریستی انجام شد و نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند به مخفیگاه وی حمله و این تروریست را دستگیر کنند.

قسد در پایان تاکید کرد که به تعقیب عناصر باقی مانده گروهک تروریستی داعش به منظور حفظ امنیت و ثبات منطقه و حفاظت از جان شهروندان ادامه می‌دهد.

