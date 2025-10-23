فرماندار لنگرود: مشکل غرب و آمریکا با ایران هویتی و ژئوپلیتیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر پنجشنبه در ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: مشکل آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران، صرفاً سیاسی یا مقطعی نیست، بلکه مسئله‌ای هویتی و ژئوپلیتیکی است؛ زیرا ایران با موقعیت راهبردی منطقه‌ای و هویت اسلامی خود، مانع تحقق اهداف سلطه‌جویانه قدرت‌های استکباری شده است.

گلشن اظهار داشت: ایران در چهارراه کریدورهای شرق و غرب و شمال و جنوب جهان در غرب آسیا قرار دارد و مسیر کریدورهای مهم انرژی و تجارت از این سرزمین می‌گذرد. همچنین موقعیت ایران در قلب «بیضی انرژی جهان» و با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز در شمال و جنوب کشور جایگاهی تعیین‌کننده به ایران داده است.

وی افزود: مشکل غرب و آمریکا با ایران از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد. آنان نمی‌خواهند ملتی مستقل، با تمدن و دارای هویت دینی و منابع عظیم انرژی و نیروهای جوانان تحصیل کرده در نقطه تلاقی شرق و غرب به قدرتی اثرگذار تبدیل شود.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه این دشمنی ریشه‌دار، از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و امروز نیز در اشکال جدید ادامه دارد به وقایع تاریخی روز ۱۳ آبان نیز اشاره کرد گفت: تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا سه نماد ماندگار از استکبارستیزی ملت ایران است.

گلشن افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز شاهد حمایت آشکار آمریکا از رژیم صهیونیستی بودیم که بار دیگر چهره واقعی دشمنان ایران را آشکار کرد.

وی با اشاره به اینکه مراسم ۱۳ آبان با حضور پررنگ دانش آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا وقایع تاریخی کشور و علت ریشه دشمنی غرب با ایران به درستی به نسل جدید منتقل شود.