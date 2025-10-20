گلشن: آمار ولادت در لنگرود ۶ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر دوشنبه در ستاد ساماندهی جوانان با حضور سرپرست هیئت ورزش‌های همگانی استان، اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار ورزشکار حرفه‌ای بیمه‌شده در رشته‌های مختلف ورزشی در شهرستان فعالیت می‌کنند که در یک سال گذشته موفق به کسب ۱۰۰ عنوان قهرمانی بین‌المللی و کشوری شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۰ عنوان قهرمانی بین‌المللی شامل رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو، بوکس، کاراته و تنیس روی میز است.

وی با اشاره به تیم والیبال شهید املاکی افزود: پس از سال‌ها، این تیم به لیگ دسته اول کشور راه یافته و حمایت کامل مدیران شهرستان برای موفقیت و صعود به لیگ برتر ضروری است. امکاناتی مانند مهمانسرا و اسپانسرهای مالی می‌توانند نقش مهمی در این مسیر داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش‌های همگانی افزود: ترویج و گسترش ورزش‌های همگانی نقش مؤثری در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و حمایت از آن از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

فرماندار لنگرود گفت: لنگرود یکی از سالمندترین شهرستان‌های استان گیلان است، اما با این حال آمار ولادت در شش ماه نخست سال جاری ۶ درصد افزایش یافته و ازدواج نیز ۳ درصد رشد داشته است. این آمار نشان‌دهنده روند مثبت جمعیتی در شهرستان است.

گلشن در پایان تأکید کرد: بانک‌های شهرستان باید در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری فعال‌تر عمل کنند و فرمانداری نیز در صورت نیاز، پیگیری‌های لازم را از استان انجام خواهد داد.