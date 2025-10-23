  1. استانها
  2. گیلان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

گلشن: پروژه عمرانی لنگرود با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان از سر گرفته شد

لنگرود- فرماندار لنگرود از سرگیری عملیات اجرایی یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شهرستان با برآورد هزینه ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه این پروژه اظهار کرد: این طرح با مبلغ قراردادی اولیه ۱۱۵ میلیارد تومان آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلاتی که برای پیمانکار قبلی پیش آمد، اجرای آن متوقف شد و قرارداد با پیمانکار قبلی خاتمه یافت.

وی افزود: در حال حاضر با انتخاب پیمانکار جدید و تجدید قرارداد، عملیات اجرایی پروژه با جدیت ادامه پیدا کرده و ما امیدواریم با تأمین منابع مالی لازم، بتوانیم روند اجرا را سرعت ببخشیم.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه برآورد نهایی این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در مرحله نخست تنها بخشی از عملیات انجام شده، اما با تخصیص اعتبار و همکاری دستگاه‌های مربوطه، برنامه‌ریزی شده که پروژه ظرف دو سال آینده به اتمام برسد.

گلشن تأکید کرد: با وجود چالش‌های پیشین، امیدواریم با تأمین اعتبار مناسب و مدیریت صحیح، بتوانیم در موعد مقرر کار را به پایان برسانیم و شاهد تحقق اهداف توسعه‌ای این پروژه در شهرستان باشیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های شهرستان گفت: پروژه در مسیر طولانی در حال اجرا است و با بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، می‌توانیم کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها را ارتقا دهیم.

گلشن در پایان ضمن قدردانی از نماینده مردم لنگرود در مجلس و مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خاطرنشان کرد: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران نقش کلیدی در تسریع روند پروژه دارد و از تمامی مسئولان خواست با جدیت پیگیر امور باشند تا مردم هرچه سریع‌تر از نتایج این طرح بهره‌مند شوند.

