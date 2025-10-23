گلشن: پروژه عمرانی لنگرود با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان از سر گرفته شد

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه این پروژه اظهار کرد: این طرح با مبلغ قراردادی اولیه ۱۱۵ میلیارد تومان آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلاتی که برای پیمانکار قبلی پیش آمد، اجرای آن متوقف شد و قرارداد با پیمانکار قبلی خاتمه یافت.

وی افزود: در حال حاضر با انتخاب پیمانکار جدید و تجدید قرارداد، عملیات اجرایی پروژه با جدیت ادامه پیدا کرده و ما امیدواریم با تأمین منابع مالی لازم، بتوانیم روند اجرا را سرعت ببخشیم.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه برآورد نهایی این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در مرحله نخست تنها بخشی از عملیات انجام شده، اما با تخصیص اعتبار و همکاری دستگاه‌های مربوطه، برنامه‌ریزی شده که پروژه ظرف دو سال آینده به اتمام برسد.

گلشن تأکید کرد: با وجود چالش‌های پیشین، امیدواریم با تأمین اعتبار مناسب و مدیریت صحیح، بتوانیم در موعد مقرر کار را به پایان برسانیم و شاهد تحقق اهداف توسعه‌ای این پروژه در شهرستان باشیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های شهرستان گفت: پروژه در مسیر طولانی در حال اجرا است و با بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، می‌توانیم کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها را ارتقا دهیم.

گلشن در پایان ضمن قدردانی از نماینده مردم لنگرود در مجلس و مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خاطرنشان کرد: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران نقش کلیدی در تسریع روند پروژه دارد و از تمامی مسئولان خواست با جدیت پیگیر امور باشند تا مردم هرچه سریع‌تر از نتایج این طرح بهره‌مند شوند.