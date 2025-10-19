به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر یکشنبه در جلسه حمایت از تیم والیبال شهید املاکی که برای اولین بار از شهرستان لنگرود در لیگ دسته اول کشور حضور خواهد یافت، اظهار کرد: با توجه به هزینههای قابل توجه شامل اسکان، تغذیه، حملونقل و امکانات تیم در طول فصل، همکاری و کمک شهرداریها، نماینده شهرستان و بخش خصوصی برای جذب منابع مالی ضروری است.
وی از تلاشها برای بهرهگیری از حمایتهای نهادهای مختلف و جذب اسپانسر در این زمینه خبر داد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات جذب منابع مالی، برنامهریزی و تعامل مستمر با همه ارکان مرتبط جهت تأمین نیازهای مالی تیم ادامه دارد و امید است با همکاری همهجانبه، فصل موفقی برای والیبال لنگرود رقم بخورد.
گلشن با اشاره به جایگاه والای والیبال ایران در سطح جهانی گفت: موفقیتهای تیم ملی والیبال کشورمان در سالهای اخیر و درخشش در رقابتهای بینالمللی از جمله لیگ ملتها و قهرمانیهای آسیایی، موجب افزایش علاقهمندی جوانان به این رشته ورزشی شده است و نقش مهمی در گسترش نشاط اجتماعی در جامعه ایفا کرده است.
فرماندار لنگرود حضور تیم شهید املاکی در لیگ دسته یک را فرصت ارزشمندی برای جوانان منطقه دانست و تصریح کرد: حضور این تیم میتواند انگیزه و امید را در میان نوجوانان و جوانان شهرستان تقویت کرده و زمینه رشد استعدادهای بومی را فراهم سازد.
گلشن گفت: این موفقیت ورزشی علاوه بر ارتقای جایگاه ورزشی شهرستان، تأثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت و موجب افزایش همبستگی، شور و نشاط عمومی و تقویت هویت ورزشی لنگرود میشود.
نظر شما