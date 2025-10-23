هاشمیان: سبک کارم همین است و تغییر نمی کند؛ انگیزه مادی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن در هفته هشتم لیگ برتر اظهار داشت: باید بگویم خوشبختانه تیم ما پس از مدت‌ها که بازیکنان خود را در اختیار نداشتیم الان تقریباً تمام بازیکنان به تمرینات بازگشتند و خبر خیلی خوبی برای تیم ماست که دست ما را باز می‌گذارد. تنها رضا شکاری نمی‌تواند بازی کند.

سرمربی پرسپولیس افزود: متأسفانه امتیازات زیادی را از دست دادیم اما فردا امیدوار هستیم هواداران مثل همیشه حمایت کنند و بازی خوب و غیرتمندانه انجام دهیم. همگی دست به دست هم دهیم تا فردا مقابل تیم ذوب آهن، دل هواداران را شاد کنیم.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: ممنون هواداران هستیم. بازیکنان ما با تجربه و بزرگ هستند. می‌دانند جایگاه پرسپولیس کجاست. وقتی وارد باشگاهی مثل پرسپولیس می‌شوی وظیفه از قبل مشخص شده است. جوی که من می بی نم از اولین تمرینی که داشتیم آنها را مصمم برای بازی فردا می بی نم.

هاشمیان درباره نارضایتی مدیران باشگاه از عملکرد این تیم تاکید کرد: من هم مثل هیئت مدیره از نتایج تیم راضی نیستم. اگر امتیاز می‌گرفتیم این حرف‌ها مطرح نمی‌شد. به هر حال من به کارم و همکارانم اعتقاد دارم. تا آخرین روزی هم که هستم تلاش می‌کنم.

وی افزود: برای حضورم هیچ انگیزه مادی در کار نیست. می‌خواهیم با تلاشی که روی حرفه گری انجام دادیم به موفقیت برسیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص مذاکره با مربیان دیگر تاثیر آن روی تمرکز این تیم برای بازی فردا گفت: باید به قراردادم متعهد باشم به خصوص به مردم و هواداران. من هیچ انگیزه مادی در پرسپولیس ندارم. اگر با پرسپولیس یک روز قهرمان شوم و با وجود اتمام قرارداد بزرگترین قرارداد دنیا هم بیاید من قرارداد پرسپولیس را می بینم. کاری که من کردم کار درستی بوده است.

او افزود: همه مربیان هم اشتباه می‌کنند اما درگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم که روی تیم تاثیر گذاشت. خیلی از بازیکنان ما مصدوم شدند و مجبور به تغییر پست شدیم. خیلی از بازیکنانی که می‌خواستیم یا نیامدند یا پول در آن مقطع نبود.

هاشمیان تاکید کرد: با این حال تمام این مسئولیت‌ها با من است. من از داور و زمین و زمان ایراد نمی‌گیرم. امیدورام عدالت رعایت شود نتایجی که می‌گیریم با تلاشمان یکی باشد، باقی هر اتفاقی بیفتد نگران نیستم. برای بردن به میدان می‌رویم و می‌خواهیم هواداران خود را خوشحال کنیم.

هاشمیان خاطرنشان کرد: بعد از بازی با خیبر خرم آباد دیدم چقدر بازیکنان ناراحت هستند بخصوص بازیکنان بزرگ‌تر به همین خاطر از اول هفته تمرینات خیلی خوبی داشتیم تا آماده بازی فردا شویم.

سرمربی پرسپولیس افزود: من مدیر تیم نیستم. افشین پیروانی مدیر تیم است و اگر نکته‌ای باشد من به او می گویم تا به هیئت مدیره منتقل کند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرسپولیس نیاز به شوک دارد یا خیر گفت: از همه چیز مهمتر این است که الان بازیکنان خودشان می‌خواهند تا ببریم. درست است من مسئول تیم هستم اما بازیکنان هم می‌دانند در چه جایگاهی هستند.

هاشمیان گفت: اگر ۱۰ بار دیگر هم به ایران برگردم سبک کاری ام همین خواهد بود و هیچ تغییری نمی‌کند. باید وجدان خودمان را بگذاریم که فقط یک مربی مسئول تمام اتفاقاتی که می‌افتد نیست. حاشیه‌ها هم بعضی مواقع درست می‌شود و خود به خود وجود نداشته است. اگر در هر پستی که هستیم تعهد داشته باشیم و دنبال کار سالم باشیم این حاشیه‌ها خیلی کم می‌شود.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به جدایی رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس و اینکه چه نمره‌ای به او می‌دهد خاطرنشان کرد: وظیفه من کار فنی و تمام تمرکزم روی بازی با ذوب‌آهن است. کار من مدیریتی نیست. مدیر تیم ما افشین پیروانی هست و هر کاری داشته باشیم به او می‌گوئیم و پیروانی به اعضای هیئت مدیره ارجاع می‌دهد و من وارد مسائل مدیریتی نمی‌شوم.