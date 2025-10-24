امام جمعه ایرانشهر: سخنان رهبری نقشه راه در برابر توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: چهارم آبان، روز افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه طرح کاپیتولاسیون است؛ روزی که امام با فریاد خود اجازه نداد ملت ایران در برابر اجانب به ذلت کشیده شود و عزت و استقلال کشور را احیا کرد.

امام جمعه ایرانشهر افزود: یکی دیگر از مناسبت‌های مهم، گرامی‌داشت شهدای دو حمله تروریستی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حرم مطهر شاهچراغ است. این روز را می‌توان روز تجدید میثاق با ولایت دانست؛ چرا که خون شهدای شاهچراغ موجب بیداری امت اسلامی در برابر فتنه‌های فکری و رسانه‌ای دشمن شد و وحدت و همبستگی مردم را تثبیت کرد.

وی میلاد حضرت زینب (س) را نیز گرامی داشت و با تبریک این روز به جامعه پرستاران، گفت: زندگی بانوی مقاومت درس ایستادگی و وفاداری به عهد برای همه آزادگان جهان است. او در سخت‌ترین شرایط پس از واقعه عاشورا، ثابت کرد که باید در برابر ظلم و تحریف تاریخ، با صبر و ایمان ایستاد.

حجت‌الاسلام بزمانی در ادامه، بخشی از بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان علمی و ورزشی کشور را تبیین کرد و گفت: سخنان رهبر انقلاب نقشه راه امت اسلامی در مواجهه با جنگ رسانه‌ای و سیاسی دشمن است. حضور رهبر معظم انقلاب در میان مردم و نخبگان علمی، نشان از امنیت و آرامش کشور دارد؛ امنیتی که با تدبیر و شجاعت حسینی تحقق یافته است.

صنعت هسته‌ای بر پایه اراده ملی بنا شده است

وی افزود: صنعت هسته‌ای ایران متکی به افراد نیست، بلکه بر پایه زیرساخت انسانی و اراده ملی بنا شده و دشمن هرگز نمی‌تواند اراده ملت ایران برای قوی شدن و ایستادگی در برابر سلطه‌گران را متوقف سازد.

امام جمعه ایرانشهر در پایان سخنان خود تأکید کرد: علم در ایران از درون می‌جوشد و از بیرون خاموش کردنی نیست؛ همان‌طور که امام جامعه فرمودند، «به همین خیال باشید»، ملت ایران راه عزت، علم و مقاومت را با ایمان ادامه خواهد داد.