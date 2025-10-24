امام جمعه سراوان: مرز به جای مافیا باید در اختیار مردم عادی قرار گیرد

حجت الاسلام مجتبی بامری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراوان با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س)، ایشان را الگویی بی‌نظیر در علم، معرفت، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر ظلم دانست و با اشاره به نقش تاریخی حضرت زینب در نهضت عاشورا، بر ضرورت ترویج روحیه صبر، ایمان و جهاد تبیین در جامعه اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه سراوان با اشاره به شایعات مربوط به حمله رژیم صهیونیستی، قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و گفت: دشمنان با تبلیغات روانی در پی ایجاد ترس و آشفتگی هستند، اما ملت ایران آگاه، مؤمن و انقلابی است و توان مقابله با هر تهدیدی را دارد.

وی با بیان اینکه شهادت فرماندهان در جنگ ۱۲ روزه نشانه ضعف نیست، بلکه جلوه‌ای از ایثار و قدرت نظامی ایران است، افزود: رژیم صهیونیستی پس از شکست‌های پی‌درپی، خود به دنبال آتش‌بس رفت و امروز نیز می‌داند که هرگونه شرارت با پاسخ قاطع نظام اسلامی روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه سراوان در بخش دیگری از خطبه‌ها، مرز را فرصتی مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق مسئولان برای بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های مرزی شد.

وی تأکید کرد: مرز نباید در اختیار گروه‌های خاص یا مافیا باشد و مردم سراوان باید از مزایای آن بهره‌مند شوند.

در پایان، با اشاره به ناهنجاری‌هایی مانند رسم نادرست تیراندازی در مراسم‌های شادی، خواستار برخورد قانونی با عاملان این رفتارها شد و از مسئولان خواست با نظارت جدی، امنیت و آرامش مردم را حفظ کنند. وی ابراز امیدواری کرد که با فرهنگ‌سازی دینی، مشکلات موجود با تدبیر و همکاری حل شود.