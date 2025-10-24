به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر بنجار با اشاره به روز صادرات (۲۹ مهر) و نقش مرز در اقتصاد منطقه بیان کرد: مرز نه تهدید، بلکه نعمتی ارزشمند برای توسعه است. تجربه جهانی نشان داده که کشورها از ظرفیت مرز بیشترین بهره را می‌برند. کسانی که نگاه امنیتی و تهدیدگونه به مرز دارند، به منطقه ما آسیب می‌زنند. ما باید نگاه خود را اصلاح و منطقی کنیم تا از این فرصت در مسیر رشد و اشتغال استفاده شود.

امام‌جمعه بنجار تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها نخستین گام برای بهره‌برداری از ظرفیت مرز است. جاده‌ها، بازارچه‌های فعال و شبکه ریلی باید تقویت شوند. خوشبختانه در مسیر زاهدان–زابل اقدامات خوبی آغاز شده و امیدواریم با پیگیری مسئولان، مسیر ریلی زاهدان تا میلک نیز هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا شاهد رونق اقتصادی در سیستان باشیم.

وی با اشاره به آغاز پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد سیستان گفت: این اقدام، گامی ارزشمند برای مردم منطقه است. امیدواریم این طرح ادامه یابد و اجازه ندهیم گروه‌های سودجو در آن نفوذ کنند تا همه مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار داشت: حضرت زینب (س) شاگرد پنج‌تن آل‌عبا بود و از پیامبر (ص) تعقل، از امیرالمؤمنین (ع) شجاعت، از فاطمه زهرا (س) عفت، از امام حسن (ع) حلم و از امام حسین (ع) عزت را به ارث برد. ایشان الگوی صبر و عزت برای همه زنان و به‌ویژه پرستاران جامعه ماست.

دشمن قصد ربودن استقلال و عزت مردم ایران را دارد

حجت‌الاسلام اربابی در پایان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان علمی و ورزشی تصریح کرد: رهبر انقلاب بر سه نکته تأکید کردند؛ امید به آینده، توجه مسئولان به جوانان، و حفظ استقلال و عزت ملی. دشمن نمی‌خواهد ایران مستقل و عزتمند باشد، اما ما با اتکا به ایمان، همدلی و وحدت، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.

وی در پایان گفت: باید استقلال و عزت کشور را حفظ کنیم، چون دشمن با همین دو واژه دشمنی دارد. با همراهی مردم و مسئولان، آینده‌ای روشن برای سیستان رقم خواهیم زد.