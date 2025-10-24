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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

امام‌جمعه زهک: «جنگ شناختی» سخت‌ترین نوع نبرد در عصر حاضر است

امام‌جمعه زهک: «جنگ شناختی» سخت‌ترین نوع نبرد در عصر حاضر است

زهک – امام‌جمعه شهرستان زهک گفت: امروز دشمن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند عرصه هوش مصنوعی و رسانه، درصدد تسخیر ذهن‌ها و افکار عمومی است که راه مقابله با آن، افزایش سواد رسانه‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان زهک با اشاره به تحولات شکل‌گیری جنگ‌ها در طول تاریخ اظهار داشت: جنگ‌ها نسل‌های مختلفی داشته‌اند؛ از نبردهای کلاسیک با شمشیر و تفنگ گرفته تا جنگ‌های جهانی با سلاح‌های انبوه، سپس جنگ‌های برق‌آسا برای نابودی زیرساخت‌ها و پس از آن جنگ‌های نامتقارن و تروریستی. در ادامه، بشر وارد عرصه جنگ‌های سایبری و هوش مصنوعی شد و امروز درگیر پیچیده‌ترین نوع نبرد یعنی جنگ شناختی و ادراکی است.

امام جمعه زهک افزود: در این جنگ جدید، دشمن با عملیات‌های رسانه‌ای، روایت‌سازی، جنگ روانی و اقتصادی، ترور شخصیت‌های علمی و فرهنگی و بهره‌گیری از الگوریتم‌ها و فناوری‌های نو، به‌دنبال تسخیر ذهن و اراده جوامع است.

ضرورت فعالیت مکفی و قدرتمندانه در رسانه در مقابل فعالیت دشمنان

راشکی تأکید کرد: برای مقابله با چنین نبردی باید بر خوداتکایی علمی و نظامی، افزایش سواد رسانه‌ای، مقاومت در برابر تحریم‌ها و تقویت روحیه انقلابی تکیه کنیم. در این مسیر نباید از پاسخ‌گویی قاطع به تبلیغات دشمن و افشای چهره واقعی او غافل شویم.

امام‌جمعه زهک با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان علمی و ورزشی در ۲۸ مهرماه گفت: رهبر معظم انقلاب با جمله "به همین خیال باش! " پاسخ هوشمندانه‌ای به یاوه‌گویی‌های دشمن دادند و با بی‌اعتنایی نسبت به تهدیدات او، روحیه ملی را تقویت کردند. این بیان ساده، اما عمیق و اثرگذار، نمونه‌ای از جهاد تبیین در برابر جنگ ادراکی دشمن بود.

سخنان روشنگر رهبر انقلاب الگوی فعالان فرهنگی در عرصه جهاد تبیین باشد

وی افزود: همه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای باید سخنان رهبر انقلاب را الگوی خود در جهاد تبیین قرار دهند و با روشنگری هوشمندانه در برابر عملیات‌های رسانه‌ای دشمن بایستند.

حجت‌الاسلام راشکی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک فرا رسیدن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) نماد صبر و مقاومت است و پرستاران و کادر درمان باید با الگوگیری از ایشان، با بردباری و روحیه خدمت صادقانه، در مسیر سلامت جامعه گام بردارند.

وعده‌های دولت مردان در خصوص مرز شاهگل و میلک انجام نشده است

وی همچنین با اشاره به ۲۸ مهرماه، روز صادرات اظهار داشت: استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها، به‌ویژه در مناطق شاهگل و میلک، برای توسعه اقتصادی منطقه ضروری است. با وجود وعده‌های متعدد درباره ساخت پل دوم میلک، اصلاح ساختار بازارچه و نصب دستگاه ایکس‌ری، بسیاری از این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.

امام‌جمعه زهک با انتقاد از بروز رفتارهای خارج از کرامت انسانی در مرز میلک خاطرنشان کرد: از ورود سریع قوه قضائیه، دادگستری و فرماندهان مرزبانی برای برخورد با خاطیان تشکر می‌کنیم، اما باید پرسید چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ اصلاح زیرساخت‌های مرزی و توجه جدی به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی مرز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کد مطلب 6632723

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