به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان زهک با اشاره به تحولات شکل‌گیری جنگ‌ها در طول تاریخ اظهار داشت: جنگ‌ها نسل‌های مختلفی داشته‌اند؛ از نبردهای کلاسیک با شمشیر و تفنگ گرفته تا جنگ‌های جهانی با سلاح‌های انبوه، سپس جنگ‌های برق‌آسا برای نابودی زیرساخت‌ها و پس از آن جنگ‌های نامتقارن و تروریستی. در ادامه، بشر وارد عرصه جنگ‌های سایبری و هوش مصنوعی شد و امروز درگیر پیچیده‌ترین نوع نبرد یعنی جنگ شناختی و ادراکی است.

امام جمعه زهک افزود: در این جنگ جدید، دشمن با عملیات‌های رسانه‌ای، روایت‌سازی، جنگ روانی و اقتصادی، ترور شخصیت‌های علمی و فرهنگی و بهره‌گیری از الگوریتم‌ها و فناوری‌های نو، به‌دنبال تسخیر ذهن و اراده جوامع است.

ضرورت فعالیت مکفی و قدرتمندانه در رسانه در مقابل فعالیت دشمنان

راشکی تأکید کرد: برای مقابله با چنین نبردی باید بر خوداتکایی علمی و نظامی، افزایش سواد رسانه‌ای، مقاومت در برابر تحریم‌ها و تقویت روحیه انقلابی تکیه کنیم. در این مسیر نباید از پاسخ‌گویی قاطع به تبلیغات دشمن و افشای چهره واقعی او غافل شویم.

امام‌جمعه زهک با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان علمی و ورزشی در ۲۸ مهرماه گفت: رهبر معظم انقلاب با جمله "به همین خیال باش! " پاسخ هوشمندانه‌ای به یاوه‌گویی‌های دشمن دادند و با بی‌اعتنایی نسبت به تهدیدات او، روحیه ملی را تقویت کردند. این بیان ساده، اما عمیق و اثرگذار، نمونه‌ای از جهاد تبیین در برابر جنگ ادراکی دشمن بود.

سخنان روشنگر رهبر انقلاب الگوی فعالان فرهنگی در عرصه جهاد تبیین باشد

وی افزود: همه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای باید سخنان رهبر انقلاب را الگوی خود در جهاد تبیین قرار دهند و با روشنگری هوشمندانه در برابر عملیات‌های رسانه‌ای دشمن بایستند.

حجت‌الاسلام راشکی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک فرا رسیدن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: حضرت زینب (س) نماد صبر و مقاومت است و پرستاران و کادر درمان باید با الگوگیری از ایشان، با بردباری و روحیه خدمت صادقانه، در مسیر سلامت جامعه گام بردارند.

وعده‌های دولت مردان در خصوص مرز شاهگل و میلک انجام نشده است

وی همچنین با اشاره به ۲۸ مهرماه، روز صادرات اظهار داشت: استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها، به‌ویژه در مناطق شاهگل و میلک، برای توسعه اقتصادی منطقه ضروری است. با وجود وعده‌های متعدد درباره ساخت پل دوم میلک، اصلاح ساختار بازارچه و نصب دستگاه ایکس‌ری، بسیاری از این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.

امام‌جمعه زهک با انتقاد از بروز رفتارهای خارج از کرامت انسانی در مرز میلک خاطرنشان کرد: از ورود سریع قوه قضائیه، دادگستری و فرماندهان مرزبانی برای برخورد با خاطیان تشکر می‌کنیم، اما باید پرسید چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ اصلاح زیرساخت‌های مرزی و توجه جدی به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی مرز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.