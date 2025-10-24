امام جمعه دلگان: پرستاران سربازان خط مقدم سلامت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دلگان با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، عظمت حضرت زینب (س) را تنها در نسب والای ایشان محدود ندانست و تصریح کرد: این نقش‌آفرینی بی‌بدیل ایشان در سخت‌ترین صحنه‌های تاریخ پس از واقعه عاشورا است که عظمت و مقام او را نمایان می‌کند. به پاس این نقش بی همتا، پس از انقلاب اسلامی، روز میلاد ایشان به عنوان «روز پرستار» نامگذاری شد تا الگویی کامل برای مراقبت و پرستاری باشد.

حجت الاسلام بامری پرستاران امروز را سربازان خط مقدم سلامت جامعه خواند و افزود: سیره حضرت زینب (س) برای پرستاران درس‌های بزرگی دارد؛ از جمله ایثار و فداکاری که پرستاران در شیفت‌های طولانی، با خطر بیماری و دوری از خانواده، برای نجات بیماران متجلی می‌سازند.

امام جمعه دلگان این نامگذاری را تنها یک تقارن تقویمی ندانست و خاطرنشان کرد: این نامگذاری حاکی از حقیقتی ژرف است؛ پرستاری، عبادتی انسانی و جهادی مقدس است. پرستاران وارثان بانوی بزرگ تاریخ اند که مراقبت توأم با شجاعت و پیامرسانی را به بشریت آموخت.

مطالبه به حق مردم دلگان برای ایجاد پزشکی قانونی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به بیان مشکلات و مطالبات مردم شهرستان دلگان پرداخت و گفت: شهرستان دلگان با وجود وسعت، جمعیت قابل توجه و موقعیت جغرافیایی خاص، همواره با چالشهایی روبه رو است که یکی از این چالش‌ها، محرومیت از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی قانونی است.

حجت الاسلام بامری با بیان اینکه دلگان مدت‌ها است از داشتن یکی از اساسی‌ترین نهادهای خدمت رسان محروم مانده است، اظهار داشت: عدم وجود پزشکی قانونی، مشکلات عدیده ای برای شهروندان پدید آورده؛ از جمله سفرهای پرهزینه و پرخطر برای دریافت کوچک‌ترین خدمات، که با اتلاف وقت و رنج مضاعف همراه شده است.

وی وجود اداره پزشکی قانونی در دلگان را ضرورتی انکارناپذیر خواند و از متولیان امر خواست برای رفع این نیاز، اقدام عاجل به عمل آورند.

امام جمعه دلگان تأکید کرد: تحقق این خواسته، گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تسهیل دسترسی به خدمات قضائی و ارتقای امنیت در منطقه خواهد بود.



گرامیداشت روز نوجوان و یاد شهید فهمیده

وی در پایان با تبریک هشتم آبان، سالروز شهادت شهید فهمیده و «روز نوجوان»، اظهار داشت: شهادت شهید حسین فهمیده، یادآور حماسه نوجوانی است که عشق به خدا و میهن را بر جان خرید. آن نوجوان سیزده ساله، با قلبی مالامال از ایمان، خود را به دریای دشمن زد و با شهادت خود، درس ایثار و فداکاری را برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم ثبت کرد.