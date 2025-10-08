قشم میزبان ملی پوشان المپیکی والیبال ساحلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، حسام الدین خیر اندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی (تیم ب) بازیکنان اردونشین والیبال ساحلی ناشنوایان هستند که دوشنبه (۱۴ مهر) به منطقه آزاد قشم سفر کردند و از روز گذشته تمرینات شان را در این منطقه زیر نظر فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری (مربی) آغاز کردند.

این مرحله از اردوی ملی پوشان والیبال ساحلی ناشنوا تا ۲۸ مهر ادامه خواهد داشت. دردی محمدکمی و بهنام بگجانی هم به عنوان بدنساز و سرپرست کنار آنها حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.