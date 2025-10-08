  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

قشم میزبان ملی پوشان المپیکی والیبال ساحلی شد

ملی پوشان والیبال ساحلی ناشنوا به قشم سفر کرده اند تا بخشی از مسیر آماده سازی برای حضور در بازی های المپیک را در این منطقه دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، حسام الدین خیر اندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی (تیم ب) بازیکنان اردونشین والیبال ساحلی ناشنوایان هستند که دوشنبه (۱۴ مهر) به منطقه آزاد قشم سفر کردند و از روز گذشته تمرینات شان را در این منطقه زیر نظر فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری (مربی) آغاز کردند.

این مرحله از اردوی ملی پوشان والیبال ساحلی ناشنوا تا ۲۸ مهر ادامه خواهد داشت. دردی محمدکمی و بهنام بگجانی هم به عنوان بدنساز و سرپرست کنار آنها حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6615507
فریبا جلیل خانی

