جلال زاده: دیپلماسی استانی بازوی اجرایی سیاست خارجی کشور است

مشهد- معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: سیاست خارجی عاملی حاکمیتی است اما دیپلماسی استانی ابزاری هوشمندانه برای تشکیل بازوهای اجرایی سیاست خارجی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در آئین پایانی دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: در این دیپلماسی، استان‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های محیطی و شناخت دقیقی که از محیط پیرامویی خود دارند می‌توانند روابط اقتصادی فرهنگی و اجتماعی شان را با مناطق همجوار خود به شکلی چابک‌تر، سریع‌تر و ملموس‌تر در عین رعایت سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی پیش ببرند.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه بیان کرد: دیپلماسی استانی به عنوان حلقه مکمل عملیات دیپلماسی کشور همواره از جمله مطالبات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده که ایجاد ساختار اجرایی آن در این دولت اجرا شده است.

وی گفت: براساس نظر وزارت امور خارجه هر کدام از ستادهای دیپلماسی استانی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط پیگیری امور را بر عهده دارند و تکالیف هرکدام مشخص است.

جلال زاده ادامه داد: تدوین نقشه راه در خصوص دیپلماسی استانی در هر استان باید با نگاهی مبتنی بر آمایش سرزمینی و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: این اهداف براساس شاخص‌های اندازه‌گیری، افزایش و کاهش به خصوص در مسائل مرزی و مبادلات تجاری است و با چارچوب‌های حقوقی برای تضمین اجرا از مصوبات حمایت خواهد شد.

