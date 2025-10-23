جلال زاده: دیپلماسی استانی بازوی اجرایی سیاست خارجی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده ظهر پنجشنبه در آئین پایانی دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: در این دیپلماسی، استان‌ها با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های محیطی و شناخت دقیقی که از محیط پیرامویی خود دارند می‌توانند روابط اقتصادی فرهنگی و اجتماعی شان را با مناطق همجوار خود به شکلی چابک‌تر، سریع‌تر و ملموس‌تر در عین رعایت سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی پیش ببرند.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه بیان کرد: دیپلماسی استانی به عنوان حلقه مکمل عملیات دیپلماسی کشور همواره از جمله مطالبات و انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده که ایجاد ساختار اجرایی آن در این دولت اجرا شده است.

وی گفت: براساس نظر وزارت امور خارجه هر کدام از ستادهای دیپلماسی استانی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط پیگیری امور را بر عهده دارند و تکالیف هرکدام مشخص است.

جلال زاده ادامه داد: تدوین نقشه راه در خصوص دیپلماسی استانی در هر استان باید با نگاهی مبتنی بر آمایش سرزمینی و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: این اهداف براساس شاخص‌های اندازه‌گیری، افزایش و کاهش به خصوص در مسائل مرزی و مبادلات تجاری است و با چارچوب‌های حقوقی برای تضمین اجرا از مصوبات حمایت خواهد شد.