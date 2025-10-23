عراقچی: قدرت نرم کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی و طولانی ایران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه برگزاری دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد مقدس، با جمعی از نخبگان و اندیشهورزان استان خراسان رضوی دیدار کرد و ضمن تأکید بر اهمیت نقش نخبگان در حل مسائل کشور و پیشبرد توسعه ملی، اظهار کرد: ایران برای توسعه و امنیت خود باید بر توان ملی تکیه کند و تجربهها نشان داده است که در بزنگاههای حساس، تنها اتکا به خود ضامن امنیت کشور است.
وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تشکیل گروههای اندیشهورز ملی افزود: تشکیل گروههای اندیشهورز که در سطح ملی بیندیشند و راهکار ارائه دهند، اقدامی ضروری و ارزشمند است. نخبگان کشور امروز به این بلوغ رسیدهاند که راهحلها را از درون جستوجو کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اتکا به توان ملی جهت صیانت از امنیت کشور خاطرنشان کرد ایران برای حفظ امنیت و ثبات کشور باید روی پای خود بایستد. اثرگذاری توانمندی موشکی کشور در دفاع میهنی ۱۲ روزه بهخوبی نشان داد که دفاع مؤثر از ایران مستلزم اتکا به خود است. پس از آن نیز دشمن تلاش داشت ایران را در حالت اضطراب و برزخِ احتمال جنگ نگاه دارد تا ترس از بحران را در کشور تثبیت کند که البته با توجه به غلبه روحیه تلاش و آمادگی دائمی برای دفاع، ناکام ماند.
عراقچی با اشاره به تلاش دستگاه دیپلماسی برای مقابله موثر با جریانسازی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای امتیت سازمان ملل گفت: در اجلاس جنبش عدم تعهد در اوگاندا، ۱۲۱ کشور از مواضع ایران درخصوص سازوکار موسوم به پسگشت حمایت کردند؛ اتفاقی که برخی رسانههای خارجی از آن با عنوان تقسیم جهان به دو جبهه اکثریت حامی ایران و اقلیت حامی آمریکا یاد کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان مأموریت اصلی وزارت خارجه را در دو محور توصیف و اظهار کرد: تلاش برای رفع تحریمها وظیفه وزارت امور خارجه است، اما بیاثر کردن تحریمها وظیفه همه سازمانها و نهادهای کشور محسوب میشود. در واقع، مأموریت مهمتر از رفع تحریمها، بیاثر کردن آنهاست که دشمن را از توسل به این ابزار غیرقانونی و ضد انسانی ناامید میکند.
وی در ادامه با تشریح طرح «دیپلماسی استانی» گفت: این ابتکار وزارت امور خارجه با هدف شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای استانی در همه زمینههای اقتصادی و تجاری و گردشکری، و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه طراحی شده است.
عراقچی همچنین بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و افزود: قدرت نرم ایران ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی و طولانی ایران دارد که بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران امروزی است و لازم است از آن برای تقویت ارتباطات و تعمیق تفاهم میان ایران و همسایگان بیشتر استفاده شود.
وزیر امور خارجه با اشاره به نقش ورزشکاران در ارتقای تصویر بینالمللی ایران اظهار کرد: ورزشکاران با اهتزاز پرچم کشور، تصویر باشکوه و شایستهای از ایران در جهان ارائه میکنند و ورزش بانوان در این میان اهمیت ویژهای دارد.
وی به ضرورت ورود به عرصه دیپلماسی دادهمحور اشاره و تاکید کرد: نخبگان باید برای تضمین امنیت دادهها و توسعه هوش مصنوعی بومی تلاش کنند.
عراقچی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور اظهار کرد: وزارت امور خارجه پیگیر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است و از سفرا و نمایندگیهای ایران در خارج خواستهایم این موضوع را بهطور ویژه دنبال کنند. معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز مأموریت دارد مسیر تجارت و بازرگانی را هموار سازد.
