فلسفی: سهم ایران از بازار جهانی خرما کمتر از ۱۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی ظهر امروز پنجشنبه در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران که دراهواز اظهار کرد: همه تلاش خود را می‌کنیم تا خرمای ایران به جایگاه شایسته‌ای برسد.

رییس فراکسیون کشاورزی مجلس گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به نخلداران و تولیدکنندگان خرما در کشور باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان اینکه امروز فقط کاشتن درخت نخل کافی نیست، تصریح کرد: باید کل زنجیره خرما اعم از کاشت تا فرآوری، صادرات و توزیع در بازارهای داخلی دیده شود و مورد توجه قرار بگیرد.

رییس فراکسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: امروزه کشاورزی بازار محور در دنیا حرف اول را می‌زند لذا اگر بازار کشور به مساله خرما توجه نکند تا خرما در داخل و خارج از کشور بر سر سفره مردم بیاید، قطعاً نمی‌توانیم موفق عمل کنیم.

فلسفی با تاکید بر اینکه اگر تولیدکننده خرما در کشور از بازار و فروش محصولش مطمین نباشد قطعاً تولید آن نخلدار بیهوده خواهد بود، افزود: این مساله باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، امروزه سهم ایران از بازار جهانی خرما کمتر از ۱۰ درصد است که برای کشور بسیار پایین است.

رییس فراکسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد تولید خرمای کشور صادر می‌شود، گفت: ۷۰ درصد دیگر تولید کشور به شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود لذا باید مشوق‌های تولیدی و صادراتی باهم دیده شود تا بتوانیم در هر دو بخش موفق عمل کنیم.

فلسفی تاکید کرد: تعهدات ارزی باید از پیش روی صادرکنندگان خرما برداشته شود تا بتوانند با خیال آسوده و توان بالا صادرات داشته باشد و به بازارهای مختلف فکر کند.

وی اظهار کرد: باید برای افزایش صادرات خرما برنامه داشته باشیم، همچنین رفع هرگونه محدودیت صادراتی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان تصمیم گیر کشور در حوزه صادرات قرار گیرد.

رییس فراکسیون کشاورزی مجلس بر مدیریت آب برای حل دغدغه‌های کشاورزان تاکید کرد و گفت: نباید حق آبه کشاورزان و نخلداران قطع شود و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه نخلداران و کشاورزان کشور به ویژه در استان خوزستان است.

فلسفی با بیان اینکه بازار جهانی به روی ما باز است، اظهار کرد: در بازارهای جهانی حضور نداریم و نمی‌شود به دلیل اینکه می‌گویند آب نیست، تولید خرما در کشور تعطیل شود بلکه باید موضوعات را مدیریت و مرتفع کرد تا علاوه بر تولید کیفی به بازار گشایی جهانی بپردازیم.