صادقی:افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و ورزشی از مطالبات جدی مردم زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح فاز شمالی پروژه سبزه‌میدان زنجان اظهار کرد: این طرح تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نمادی از بازآفرینی هویت زنده و پویای شهر زنجان است و به‌عنوان دریچه‌ای به فرهنگ، تاریخ و اجتماع این شهر عمل می‌کند.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: ایده‌پردازی سبزه‌میدان از سال ۱۳۶۷ آغاز و در سال ۱۳۶۸ طرح‌ریزی آن انجام شد. اجرای عملیات پروژه نیز از شهریورماه ۱۳۹۸ کلید خورد و مجموعه‌ای از شهرداران، شوراهای ادواری، شورای عالی شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد آن مشارکت داشتند.

استاندار زنجان با بیان اینکه مساحت این مجموعه حدود هشت هکتار است، گفت: هزینه تملک اراضی و اجرای عملیات عمرانی این پروژه در مجموع حدود هشت همت برآورد شده است.

وی افزود: سبزه‌میدان تنها یک پروژه شهری نیست، بلکه رویدادی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای استان زنجان به‌شمار می‌رود.

صادقی با اشاره به موقعیت تاریخی این طرح گفت: میدان سبزه‌میدان که از دوران قاجار محل برگزاری تجمعات و رویدادهای اجتماعی بوده، در قلب بافت تاریخی زنجان و در مسیر گردشگری میان بازار سرپوشیده، مسجد جامع، رختشویخانه، حسینیه اعظم و عمارت ذوالفقاری قرار دارد و به‌عنوان نماد هویت زنجانی‌ها شناخته می‌شود.

وی یادآور شد: فاز جنوبی این پروژه در سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و فاز شمالی شامل تالار شهر با زیربنای هفت هزار متر مربع، صحن‌های شمالی و جنوبی و کریدورهای گردشگری متصل‌کننده است که بهره‌برداری رسمی از آن در قالب رویداد ملی پاییز با حضور هنرمندان و چهره‌های برجسته کشور انجام خواهد شد.

استاندار زنجان ادامه داد: در طراحی این مجموعه، بناهای تاریخی در سطحی پایین‌تر از میدان جانمایی شده‌اند تا میراث فرهنگی شهر حفظ شود. همچنین اتصال سبزه‌میدان به خیابان زینبیه و بازار تاریخی، ایجاد مسیرهای دوچرخه‌سواری و کریدورهای گردشگری از ویژگی‌های مهم این طرح است که فضای سبزه‌میدان را به مرکز فرهنگی، تفریحی و تجاری شهر تبدیل کرده است.

صادقی اظهار کرد: نصب ۱۶ تندیس از مشاهیر زنجان در دو سوی فاز شمالی به‌عنوان نماد سرمایه‌های اجتماعی استان انجام شده است. بازگشایی محور سبزه‌میدان پس از ۶ سال انسداد نیز بر اساس مصوبات شورای ترافیک استان و بازدیدهای میدانی صورت گرفته است.

وی افزود: ساماندهی تردد در خیابان فردوسی و یک‌طرفه شدن آن، تعادل میان نیازهای ترافیکی و گردشگری را برقرار کرده و پاسخگوی مطالبات شهروندان است.

استاندار زنجان گفت: این فضا اکنون محلی برای گردش، خرید سوغات سنتی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و مذهبی است.

صادقی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های بزرگ گفت: موفقیت طرح سبزه‌میدان نتیجه کار جمعی و هماهنگی میان شهرداری، شورای شهر و دستگاه‌های اجرایی است. حمایت مدیریت شهری موجب افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی شهر زنجان شده و این روند باید با قدرت تداوم یابد.

وی با اشاره به عبور جمعیت زنجان از مرز ۵۰۰ هزار نفر و ورود به محدوده کلان‌شهرها افزود: کلان‌شهر شدن زنجان نیازمند اجرای طرح‌هایی در مقیاس ملی و کلان شهری است. در کنار پروژه سبزه‌میدان، توسعه تفرجگاه‌ها، فضاهای سبز و ظرفیت‌های گردشگری نیز باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.