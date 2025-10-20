حیدری: ۲۱۱هزار میلیون ریال برای ۴ شهر هدف بازآفرینی استان زنجان جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری گفت: این اعتبارات در چارچوب موافقتنامههای تملک دارایی و سرمایهای سال ۱۴۰۳ برای اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی در بافتهای هدف بازآفرینی و جهت ارتقای سطح زندگی ساکنان و محرومیتزدایی در محلات ناکارآمد شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار در قالب کمک به شهرداریها هزینه شده است.
وی تصریح کرد: این اداره کل با هدف توسعه توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری و ایجاد درآمد پایدار با محوریت کسب و کارهای خرد و کوچک اقدام به عقد قرار دادهای آموزشی با اداره کل آموزش فنی حرفهای استان و برگزاری کلاسهای آموزشی در محلات هدف بازآفرینی شهری شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار کرده است.
رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: استان زنجان دارای ۱۲ سکونتگاه غیررسمی است که از این تعداد، هشت سکونتگاه در شهر زنجان، دو سکونتگاه در شهر ابهر و دو سکونتگاه در شهر قیدار قرار دارد.
