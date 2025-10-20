  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

حیدری: ۲۱۱هزار میلیون ریال برای ۴ شهر هدف بازآفرینی استان زنجان جذب شد

حیدری: ۲۱۱هزار میلیون ریال برای ۴ شهر هدف بازآفرینی استان زنجان جذب شد

زنجان- رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی زنجان از جذب بیش از ۲۱۱ هزار میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران برای چهار شهر هدف بازآفرینی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری گفت: این اعتبارات در چارچوب موافقت‌نامه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و روبنایی در بافت‌های هدف بازآفرینی و جهت ارتقای سطح زندگی ساکنان و محرومیت‌زدایی در محلات ناکارآمد شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار در قالب کمک به شهرداری‌ها هزینه شده است.

وی تصریح کرد: این اداره کل با هدف توسعه توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری و ایجاد درآمد پایدار با محوریت کسب و کارهای خرد و کوچک اقدام به عقد قرار دادهای آموزشی با اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای استان و برگزاری کلاس‌های آموزشی در محلات هدف بازآفرینی شهری شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار کرده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: استان زنجان دارای ۱۲ سکونت‌گاه غیررسمی است که از این تعداد، هشت سکونتگاه در شهر زنجان، دو سکونتگاه در شهر ابهر و دو سکونتگاه در شهر قیدار قرار دارد.

کد خبر 6628640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها