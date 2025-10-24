بیات: احزاب مسئولیت تاریخی در انتخابات شوراها دارند

رسول بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت‌های مقدماتی برای برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر لزوم عبور از مدل‌های سنتی فردمحور و حرکت به سوی رقابت‌های برنامه‌محور و فهرست‌محور تأکید کرد و گفت: احزاب سیاسی باید نقش تاریخی خود را در هدایت افکار عمومی، معرفی نیروهای شایسته و نهادینه‌سازی مشارکت آگاهانه ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه شوراها یکی از نمادهای مردم‌سالاری دینی و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های محلی هستند، اظهار داشت: در شرایط کنونی، برای آنکه شوراها به جایگاه واقعی خود در حکمرانی محلی دست یابند، ضروری است انتخابات این نهاد مردمی از حالت شخصی و سلیقه‌ای خارج شده و در مسیر فکری، تشکیلاتی و ائتلافی سامان یابد. احزاب در این مسیر نقش‌آفرینان کلیدی هستند.

انتخابات شورا؛ فرصتی برای بازآفرینی سرمایه اجتماعی

بیات با اشاره به ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی در کشور، انتخابات شوراها را ظرفیتی بی‌بدیل برای بازگشت اعتماد عمومی به عرصه مدیریت شهری و روستایی دانست و افزود: اگر فضا به سمتی برود که مردم احساس کنند نخبگان، احزاب و رسانه‌ها در کنار آن‌ها و برای ارتقای زندگی روزمره‌شان پای کار آمده‌اند، بی‌تردید شاهد انتخاباتی پرشور و معنادار خواهیم بود. اما اگر این فضا با بی‌تفاوتی، منفعت‌طلبی‌های جناحی یا بازی‌های فردی مواجه شود، این فرصت تاریخی از دست خواهد رفت.

رئیس خانه احزاب استان زنجان با بیان اینکه مسئولیت احزاب صرفاً به ایام تبلیغات انتخاباتی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: احزاب باید از هم‌اکنون، در یک فرآیند اقناعی، تحلیلی و واقع‌گرایانه، وارد میدان شده و ضمن شناسایی نیروهای متخصص، متعهد و آشنا به مسائل شهری و روستایی، فهرست‌هایی هم‌افزا و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه ارائه دهند.

وی تأکید کرد: فهرست‌های انتخاباتی نباید صرفاً بر پایه نزدیکی‌های سیاسی یا ملاحظات شخصی بسته شوند، بلکه لازم است معیارهای تخصص، پاکدستی، کارآمدی و برنامه‌محوری، مبنای انتخاب چهره‌ها قرار گیرد.

بیات در ادامه ضمن هشدار درباره ورود افراد فاقد صلاحیت یا وابسته به منابع مالی آلوده به فرآیند انتخابات شوراها تصریح کرد: ورود پول‌های کثیف، خرید رأی، یا لابی‌های قدرت‌محور در انتخابات شوراها، خیانت به شهروندان و نادیده‌گرفتن منافع جمعی است. احزاب و رسانه‌ها در جلوگیری از این پدیده‌ها نقش حیاتی دارند.

مدیریت شهری و روستایی، میدان آزمون و خطای افراد فاقد تجربه و شناخت نیست

وی همچنین با اشاره به برخی تجارب تلخ گذشته در شوراهای محلی، تأکید کرد: مدیریت شهری و روستایی، میدان آزمون و خطای افراد فاقد تجربه و شناخت نیست. اعضای شوراها باید به‌عنوان ناظران دلسوز و سیاست‌گذاران محلی، نقش خود را به‌درستی بشناسند.

رسانه‌ها، مکمل جریان احزاب در تبیین انتخاب آگاهانه

رئیس خانه احزاب زنجان با قدردانی از رسانه‌هایی که میدان انتخابات شوراها را جدی گرفته‌اند، تأکید کرد: رسانه‌ها باید نه‌تنها راوی اخبار انتخاباتی، بلکه تحلیلگر روندها، مطالبه‌گر شفافیت، و داور سلامت فضای رقابت باشند. اگر رسانه و حزب دست در دست هم دهند، بی‌تردید مسیر به سوی انتخابی عقلانی، سالم و مردم‌پسند هموار خواهد شد.

بیات افزود: خانه احزاب استان زنجان آمادگی دارد با همراهی تمامی جریان‌های قانونی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابتی سالم، اخلاقی و منصفانه در انتخابات شوراها باشد. ما مسئولیت خود را در این بزنگاه تاریخی، سنگین و راهبردی می‌دانیم.