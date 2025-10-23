به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حمزه لو افزود: اعضای شورای شهر زنجان در دوره ششم بر اعتقاد خود به این موضوع تأکید کرده و تلاشهای خود را برای تحقق آن بکار بستند.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم، شورا و شهرداری، تکمیل پروژههای نیمهتمام شهری است گفت: از جمله آن میتوان به بازگشایی محور پادگان، که یکی از دغدغههای دهههای گذشته شهروندان زنجان بود، اشاره کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه اتمام پروژههای نیمهتمام اولویت اصلی شهرداری و شورای شهر زنجان است، گفت:این پروژه نماد احترام به سیاستها و طرحهای گذشته است.
حمزه لو افزود:همچنین، پروژه شاخص سبزه میدان که در ابتدا با طرح عمرانی شروع شده بود، با کمترین تغییرات و در راستای بهبود طرح، به نتیجه رسید و اکنون به عنوان نگین درخشان شهر زنجان میدرخشد و مایه افتخار شهر است.
وی اضافه کرد: در ادامه، سیاستگذاریهای شورای ششم در توسعه متوازن شهر مورد اشاره قرار گرفت؛ توسعهای که بیشتر به سمت شرق زنجان متمرکز بود و غرب شهر از زیرساختهای شهری محروم مانده بود.
رئیس شورای شهر زنجان ادامه داد: پروژه بزرگ داخل محور شهیدان کریمی شامل پنج زیرپروژه تعریف شد و فاز اول آن در محور شهید پیرمحمدی به زودی بهرهبرداری میشود.
وی اضافه کرد: در حوزه حملونقل عمومی، افزایش سه برابری ناوگان شهری و برنامههای آینده برای توسعه این بخش از جمله اقدامات مهم است که با همت مسئولان، تحقق خواهد یافت.
حمزه لو پاک افزود: همچنین، در توسعه فضاهای عمومی و بازآفرینی بافت فرسوده، نگاه ویژهای وجود داشته است.
وی اظهارداشت : یکی دیگر از چالشهای کشور، مساله آب است که در دوره ششم بر کاهش مصرف آب در شهرداری زنجان تأکید شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: با توسعههای انجامشده، مصرف آب حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است که این موفقیت نشاندهنده درایت و همت مسئولان است و میتواند راهبردی برای ادامه مسیر باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا بر اهمیت عدالت، توسعه متوازن و احترام به سیاستهای گذشته تأکید کرده و بر لزوم همگرایی و همدلی در مدیریت شهری برای داشتن شهری زیستپذیر و لذتبخش برای شهروندان راه همواره مورد توجه قرار داده است.
حمزه لو پاک افزود: همچنین، از زحمات و مشارکتهای تمامی افرادی که در طول حدود ۴۰ سال در پروژه بزرگ سبزه میدان نقش داشتند، تقدیر و تشکر میکنم.
وی اضافه کرد: این پروژه پس از سالها تلاش و تغییرات متعدد در طرحها و مدیریتهای مختلف، در نهایت به اتمام رسیده وبه شهروندان زنجان تحویل شده است.
