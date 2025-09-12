روحیه انقلابی مردم و تبعیت از ولایت فقیه حافظ دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی‌پور ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی این هفته در اراک اظهار کرد: امام خمینی (ره) با ایمان راسخ و تکیه بر خداوند، نهضتی را آغاز کرد که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و تاریخ معاصر ایران را متحول ساخت.

وی افزود: پس از ارتحال امام راحل، رهبر معظم انقلاب با رهبری حکیمانه، مسیر انقلاب را هدایت کردند و ملت ایران همواره وجود ایشان را نعمتی بزرگ دانسته و پشتیبان معظم‌له بوده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی پور تصریح کرد: ملت ایران با فداکاری و ایثار در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ایستاده‌اند و این مقاومت، نشانگر اعتماد و پیوند مستحکم مردم با رهبری انقلاب است.

امام جمعه موقت اراک با اشاره به شرایط منطقه‌ای ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد و همبستگی ملی، نشانه‌ای روشن از اراده مردم در دفاع از سرزمین و ارزش‌های معنوی آنان است.

وی با بیان اینکه روحیه انقلابی و ولایتمداری مردم حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است، افزود: همبستگی ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان با مردم غزه نشان می‌دهد که ظلم رژیم صهیونیستی و حامیان آن پایدار نخواهد ماند و پیروزی مظلومان بر جبهه استکبار و صهیونیسم نزدیک است.

حجت‌الاسلام حسینی پور تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و آمادگی کامل، همواره در دفاع از مرزها و ارزش‌های انقلاب حاضر بوده و نقش مهمی در حفظ دستاوردهای نظام و بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه‌ای دارند.