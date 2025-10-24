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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

حاجی رضایی: طرح ملی جذب و تثبیت کنشگران فرهنگی در زرقان آغاز شد

حاجی رضایی: طرح ملی جذب و تثبیت کنشگران فرهنگی در زرقان آغاز شد

زرقان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرقان از آغاز اجرای طرح «ربیون»با هدف شناسایی، جذب و ساماندهی فعالان فرهنگی، قرآنی و اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حاجی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای مأموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، هدف ما افزایش بازدهی، انجام کار تشکیلاتی و پاسخ‌گویی به نیازهای زیست‌بوم فرهنگی زرقان است.

وی با اشاره به طرح «ربیون» ادامه داد: پس از ابلاغ این طرح با عنوان «جذب و تثبیت کنشگران فرهنگی» در سه سطح نخبگان و راهبران، حلقه‌های میانی و مخاطبان رویدادها، همایش‌ها و هیئات مذهبی از سوی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس به شهرستان‌ها، برنامه‌های مذهبی، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی زرقان از مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ ساماندهی خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرقان افزود: «کنشگر فرهنگی» عنوانی فراگیر است که فعالان قرآنی، تبیینی و اجتماعی را در اولویت‌های امروز شامل می‌شود. این فعالان با سازوکار مشخص در حوزه‌هایی مانند جهاد تبیین، عفاف و حجاب، رشد جمعیت و دیگر عرصه‌ها، به مدیران و مسئولان فرهنگی و سرحلقه‌های نهادهای مردمی و هیئات، گزارش دقیق از وضعیت محله، شهر و منطقه و نیروهای موجود ارائه می‌کنند تا تصمیم‌سازی، اجرای برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات هدفمند انجام شود. این فرآیند همچنین تعامل مؤثری با همه نهادها و مردم ایجاد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام حاجی رضایی گفت: در شهرستان زرقان به دنبال تثبیت کنشگران موجود و شناسایی تخصص‌های آنان هستیم تا با همکاری و هم‌افزایی، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تعدادی فعال جهاد تبیینی در منطقه تثبیت شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» و آثار این حرکت در کشور، استان فارس و شهرستان زرقان تصریح کرد: پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی تنها با تعامل و پرهیز از موازی‌کاری امکان‌پذیر است و عملیات «زندگی با آیه‌ها» نمونه‌ای موفق از این رویکرد به شمار می‌آید. ان‌شاءالله این مسیر در سایر برنامه‌ها از جمله اعتکاف پیش‌رو نیز تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6632508

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    نظرات

    • هاشم مسگر پور IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
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      این کار مناسب وارزنده است به شرط اینکه پیشنهادات مورد توجه وعمل قرار گیرند وارگانهای مختلف دولتی ومردم از آن پشتیبانی کنند

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