به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی فارس به موضوع اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها در این استان اشاره کرد و گفت: این نهضت مهم و مقدس در پیشبرد اهداف قرآنی بسیار مؤثر و مفید بوده است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های فارس در حفظ و ترویج قرآن ادامه داد: محافل خانگی قرآن و پایگاه‌های قرآنی مساجد فعالیت‌های جدی در این راستا انجام داده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بر بر اهمیت فرهنگ‌سازی قرآنی در جامعه استانی تأکید و تصریح کرد: باید فضای جامعه پر از نورانیت قرآن باشد، نه محدود به قشر خاصی.