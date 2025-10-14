  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

حجت‌الاسلام ولدان: فضای جامعه فارس باید پر از نورانیت قرآن شود

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تاکید بر ظرفیت‌های فارس در حفظ و ترویج قرآن گفت: باید تمام فضای جامعه فارس پر از نورانیت قرآن باشد، نه محدود به قشر خاصی.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی فارس به موضوع اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها در این استان اشاره کرد و گفت: این نهضت مهم و مقدس در پیشبرد اهداف قرآنی بسیار مؤثر و مفید بوده است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های فارس در حفظ و ترویج قرآن ادامه داد: محافل خانگی قرآن و پایگاه‌های قرآنی مساجد فعالیت‌های جدی در این راستا انجام داده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بر بر اهمیت فرهنگ‌سازی قرآنی در جامعه استانی تأکید و تصریح کرد: باید فضای جامعه پر از نورانیت قرآن باشد، نه محدود به قشر خاصی.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
