طاهریان: نشان «حبیب» بر سینه فعالان هنری و فرهنگی فارس قرار گرفت

سید ابراهیم طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری موفق چهارمین رویداد «مقام مجنون» خبر داد که به نکوداشت و تجلیل از سال‌ها خدمت صادقانه پیر غلامان امام حسین (ع) و خادمان مجالس حسینی اختصاص داشت و سپس افزود: در این مراسم، فعالان عرصه‌های مرتبط با هیئت‌های مذهبی تجلیل و به تمامی غلامان منتخب، «نشان حبیب» اهدا شد.

وی ادامه داد: منتخبان ملی در این دوره «حاج اسلام فهندژ سعدی»، «حاج حمید صادقی» و «عزیز سمتی» بودند که هر سه در رویداد «مقام مجنون» در سطح کشور مورد تأیید قرار گرفتند. این رویداد سالانه در رشته‌های متنوعی از جمله آشپزی، چای ریزی، میانداری، شاعری، مداحی و مسئولیت‌پذیری در جلسات امام حسین (ع) برگزار می‌شود، اما تمرکز ویژه رویداد امسال بر تجلیل از خدمتگزاران و مسئولان هیئت‌ها بود.

مسئول بنیاد دعبل خزایی استان فارس و کانون مداحان شیراز با اشاره به فلسفه این تکریم‌ها، تصریح کرد: شرط ماندگاری و ثبات قدم در دستگاه اهل بیت (ع)، اخلاص است. بنیاد خزایی کشور این مفهوم عمیق را از طریق اعطای «نشان حبیب» ترویج می‌دهد. این نشان که برگرفته از نام حبیب بن مظاهر، یار وفادار امام حسین (ع) است، به خادمانی اهدا می‌شود که وفاداری و تأثیرگذاری ماندگار خود را در ساختارها و مجالس اهل بیت (ع) اثبات کرده‌اند.

وی ادامه داد: در پنجمین دوره این رویداد در سال آینده، «نشان وفا» به افرادی اعطا خواهد شد که عمق وفاداری و خدمت‌رسانی مستمر خود را به نمایش گذاشته باشند.

طاهریان تصریح کرد: در بخش دیگری از این مراسم، نشان حبیب به چهره‌های فعال در عرصه هیئت اهدا شد. از جمله این افراد می‌توان به «حاج ابراهیم قهرمانی» اشاره کرد که به دلیل حضور فعال و برگزاری مراسم‌های مختلف در مناسبت‌های شهادت اهل بیت (ع)، خیابانی و جشن‌های امام زمان (عج) مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین «جواد زارع» به عنوان یکی از هیئتی‌های جوان و پرانرژی که در تمامی مناسبت‌ها حضوری چشمگیر دارد، تجلیل شد.

وی افزود: در حوزه بانوان «خانم آصیان» که سال‌ها در امور بانوان استان فارس فعالیت دارد، مورد تجلیل قرار گرفت. علاوه بر این، از «سعید کریمی» هنرمند ملی و طراح نیز تقدیر به عمل آمد. کریمی طراح پوستر معروف «جنگ ۱۲ روزه» در دیوار نگاره‌های شیراز و همچنین طراح المان میدان امام حسین (ع) در شیراز است که این المان در سالروز ولادت امام حسین (ع) رونمایی می‌شود؛ کریمی به دلیل فعالیت‌های هنری و فرهنگی در مورد اهل بیت (ع) مورد تجلیل قرار گرفت.

مسئول بنیاد دعبل خزایی استان فارس و کانون مداحان شیراز تصریح کرد: همچنین در این مراسم از «رضا شریفی» شاعر و مداح اهل بیت (ع)، که در زمینه محتوای فرهنگی و فعالیت‌های هیئتی نقش‌آفرینی می‌کند، نیز با اهدای نشان تجلیل به عمل آمد.