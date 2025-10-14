حجت الاسلام حسینی: توجه کافی به هوش مصنوعی برای آموزش قرآن نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی صبح سه شنبه در جلسه مشورتی کارگروه قرآن کریم استان فارس موضوع حفظ قرآن کریم و اهمیت آن در جامعه اسلامی و کشور ایران مورد تأکید قرار داد و گفت: در بزرگداشت حافظ، به جنبه‌های مختلف این شاعر گرانقدر در حفظ قرآن اشاره می‌شود که شامل ابعاد آموزشی، تبلیغی، ترویجی و پژوهشی در این عرصه مقدس است.

وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین کمیسیون‌ها و کارگروه‌های توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها، ادامه داد: هر یک از این مجموعه‌ها در حوزه حفظ قرآن فعالیت می‌کنند و باید برای تقویت و ترویج این امر همکاری داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور با بیان اینکه بهره‌گیری از شخصیت حافظ در ترویج حفظ قرآن هنوز به اندازه کافی انجام نشده است، افزود: حافظ نه تنها یک شاعر بزرگ بلکه نماد اندیشه‌های قرآنی است که در اشعار و تخلص او تجلی یافته است.

حجت الاسلام حسینی گفت: در کشور ما هنوز بسیاری از افراد نمی‌دانند حافظ چه شخصیت بزرگی است و این نشان‌دهنده کم‌توجهی به سرمایه‌های فرهنگی و انسانی است. به عنوان نمونه، حافظ در کنار حافظ قرآن بودن، شخصیت‌های موفق علمی و هسته‌ای مانند آقای شهریاری نیز حافظ قرآن بوده‌اند، که این آثار باید بیشتر تبلیغ و شناسانده شوند.

وی همچنین به اهمیت بهره‌برداری ملی از ذخایر فرهنگی و انسانی استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: تبلیغ حفظ قرآن و نقش آن در تربیت و توسعه فکری بسیار مؤثر است و برنامه‌هایی مانند محافل قرآنی و نشان دادن حافظان قرآن توانسته است در این مسیر مؤثر باشند.

نماینده محترم ولی فقیه در استان زنجان با انتقاد از گسترش نیافتن فناوری‌های نوین در حوزه آموزش و حفظ قرآن افزود: نرم‌افزارهای تولید شده در این زمینه مطلوب نبوده و هنوز از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی بهره‌برداری کافی نشده است.

حجت الاسلام حسینی در پایان موفقیت‌های ایران در حفظ قرآن پس از انقلاب اسلامی را نسبت به کشورهای دیگر اسلامی، به‌ویژه کشورهای عرب‌زبان، قابل توجه دانست و تصریح کرد: این موفقیت‌ها نتیجه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های داخلی در عرصه حفظ قرآن است و باید از روش‌های نوین و فناوری‌های مدرن برای ارتقا سطح حفظ قرآن بهره‌مند شد و از سبک‌های قدیمی و سنتی فاصله گرفت، چرا که این راهکارها می‌تواند در ترویج و تثبیت حفظ قرآن نقش مؤثری ایفا کند.