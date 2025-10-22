حجت الاسلام ولدان: نهضت قرآنی فارس باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان عصر چهارشنبه در نشست مشترک ائمه جمعه استان فارس و مسئولین تبلیغات اسلامی استان، این نشست را اتصال دو مجموعهٔ ولایتمدار به یکدیگر دانست و گفت: این جلسه در قالب همدلی و هم‌پوشانی برای عبور از رسالت خطیر اجتماعی و دینی امروز است زیرا روحانیت را همواره پیشرو در خدمت‌رسانی و هدایتگری بوده که وظیفهٔ امروز ما را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به موضوع جهاد تبیین ادامه داد: رهبر معظم انقلاب این موضوع را را به‌عنوان فریضهٔ قطعی و فوری یاد می‌کنند و این یکی از اصول کلیدی است که باید توسط همه مجموعه‌ها دنبال شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه مرکز گفتمان در جامعه امروزی نماز جمعه است، افزود: در نهاد نماز جمعه یک جهاد تبیین این جریان است و گویی نمایندهٔ ولی فقیه در استان با محور اتصال با امامان جمعه هر منطقه گفتمان را با سایر نهادها پیوند می‌دهد.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر استمرار فعالیت مسجدها و حضور امامان جماعت در محلات گفت: شبکهٔ ائمهٔ جماعات در تمامی شهرستان‌ها باید تقویت و توانمند کرد تا به رشد و تعالی شبکهٔ مساجد به همگان برسند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به در پیش بودن ایام ماه مبارک رمضان به موضوع نهضت قرآنی استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: فارس در حوزه حفظ و تدبیر قرآن برجسته است و باید از این ظرفیت با استفاده از افراد شاخص این حوزه، رشد و ارتقا بهتری پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس مجموعه قرآنی بیت الاحزان شهرستان استهبان را یک نمونه مطلوب در این زمینه یاد کرد و گفت: این مجموعه با ارتباط با روستاها و کارهای قرآنیِ مطلوب توانست فارس را به‌عنوان قطب قرآنی معرفی و فعالیت‌ها در حفظ و تدبر قرآن توسعه یابد.

حجت الاسلام ولدان در پایان تصریح کرد: ایجاد شبکه با محوریت امام جمعه شهرستان و با حضور تمامی ائمه جماعات مساجد در هر شهر می‌توانید به دست‌یابی به فعالیت پژوهشی، فرهنگی، دینی کمک شایان کرده و این موضوع سبب تقویت نهاد دین و قرآن در سطح جامعه خواهد شد.