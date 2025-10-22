به گزارش خبرنگار مهر؛ همزمان با برگزاری همایش «مسجد برقرار» در شیراز و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و رئیس قرارگاه ملی مسجد و حسینعلی امیری استاندار فارس دو کتاب با عناوین «گفتمان فرهنگ» و «مسجد طراز» رونمایی شد.

کتاب‌های «گفتمان فرهنگ» و «مسجد طراز» برشی از کلام آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز است.

اهداف اصلی برگزاری این همایش، تبیین برش استانی طرح «محراب»، ارائه راهکارهای توانمندسازی ارکان مساجد تا پایان سال جاری و بررسی نحوه حمایت از قرارگاه‌های شهرستانی مساجد اعلام شد.

شایان ذکر است، قرارگاه راهبری مساجد استان فارس بر اساس سند ملی مسجد فعالیت می‌کند و ریاست آن بر عهده نماینده ولی فقیه در استان است و مرکز رسیدگی به امور مساجد به عنوان دبیر آن مشغول به کار است.

اعضای این قرارگاه شامل شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، مدیریت مرکز خدمات حوزه علمیه و بسیج سپاه فجر هستند.