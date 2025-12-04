اعتکاف، هویت معنوی انقلاب را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیهای، صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی برگزارکنندگان مراسم معنوی اعتکاف، با یادآوری محدودیتهای دوران پیش از انقلاب اظهار کرد: در گذشته حتی گفتن «بسمالله» موجب اخراج و تعقیب افراد میشد، اما امروز معنویت و یاد خدا در متن زندگی مردم جاری است.
وی حضور پرشور مردم در آئین اعتکاف را نشانه دگرگونی فرهنگی و ایمان عمیق ملت ایران دانست و گفت: حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و بیش از نود هزار خادم برای خدمترسانی به معتکفان آماده بودند.
حجتالاسلام تکیهای افزود: راهبری و حمایت امامجمعهها و نمایندگان ولیفقیه در سراسر کشور سبب شده اعتکاف به یک جریان فراگیر تبدیل شود و حضور جوانان زیر سیوپنج سال در این برنامه حدود هشتاد درصد از شرکتکنندگان را تشکیل دهد.
وی با اشاره به بیانات حضرت آیتالله مکارم شیرازی گفت: ایشان فرموده بودند «اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی جز گسترش اعتکاف نداشت، همین بس که اعتکاف، هویت معنوی انقلاب اسلامی است».
حجتالاسلام تکیهای ادامه داد: در سالهای اخیر به هدایت مقام معظم رهبری، توجه ویژهای به کیفیت اعتکاف و تثبیت اثرات معنوی آن در میان جوانان صورت گرفته است تا تحولات روحی حاصل از سه روز خلوت با خدا در زندگی افراد ماندگار شود.
به گفته وی، سند راهبردی وحدت رویه و ارتقای کیفیت اعتکاف که تأیید مقام معظم رهبری را نیز دارد، اکنون در همه شوراهای راهبری کشور اجرا میشود.
دبیر ستاد مرکزی اعتکاف کشور همچنین از برگزاری هفتمین جشنواره علمی، ادبی و هنری اعتکاف در مسجد امام حسن عسکری (ع) خبر داد که در پی شهادت سید حسن نصرالله، این مراسم به یاد او و با محوریت «اعتکاف، معنویت و مقاومت» برگزار شد.
وی افزود: اعتکاف امروز دیگر یک آئین عبادی محدود نیست، بلکه حرکت اجتماعی و معنوی بزرگی است که جوانان را به مقاومت، امید و زندگی با خدا فرا میخواند.
نظر شما