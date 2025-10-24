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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

بازی های آسیایی جوانان - بحرین

دخترتکواندوکار ایران در یک قدمی مدال قرار گرفت

دخترتکواندوکار ایران در یک قدمی مدال قرار گرفت

بهار طهماسبی با صعود به مرحله یک چهارم رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی جوانان در آستانه کسب مدال این بازی ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، بهار طهماسبی با برتری برابر نماینده چین در روز دوم رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و در بخش کیوروگی به یک‌چهارم نهایی رسید.

طهماسبی در مرحله نخست رودرروی نماینده مالزی قرار گرفت که در دو راند پیاپی با نتایج 7 بر صفر و 9 بر صفر به برتری رسید و راهی دور بعد شد. نماینده ایران در یک‌هشتم نهایی به مصاف هیوتینگ لیو از چین رفت و در مجموع سه راند برابر این حریف پیروز شد. طهماسبی پس از شکست ۱۰-۷ در راند نخست، دو راند بعدی را با نتایج ۵-۴ و ۹-۹ برد.

طهماسبی برای رسیدن به جمع 4 نفر برتر و قطعی کردن مدال برنز خود تا ساعاتی دیگر با فاطیما العبدالات از اردن دیدار می‌کند.

هدایت تیم پسران ایران برعهده فیض‌الله نفجم است و گیتا ویسی نیز تیم دختران را مربیگری می‌کند.

کد مطلب 6632599
زینب حاجی حسینی

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