به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های آمریکا و ادعاهای ترامپ را به شدت محکوم کرد و افزود: تروریست واقعی، آمریکاست که با حمایت از رژیم صهیونیستی، مرتکب جنایات گسترده در غزه شده است.

وی افزود: پیشرفت هسته‌ای، حق مسلم ایران است و هرگز از این راهبرد عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

کاپیتولاسیون؛ سندی ننگین دیگر از آمریکا است

امام جمعه یاسوج با اشاره به سالروز اعتراض امام خمینی (ره) علیه «کاپیتولاسیون» در سال ۱۳۴۳، به تبیین ابعاد این سند ننگین پرداخت و اظهار کرد: این قانون، حق رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه را به دولت‌های خارجی می‌سپرد.

وی تصریح کرد: قیام امام خمینی (ره) و همراهی مردم، دولت وقت را مجبور به لغو این قانون کرد.

تبریک روز پرستار و تبیین شخصیت حضرت زینب (س)

آیت الله حسینی در بخش دیگری از سخنانش به فرا رسیدن میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، اشاره کرد و ادامه داد: آن بانوی بزرگوار عابده‌ای عارف، عالمه‌ای آگاه و سخنوری هم‌تراز با امام علی (ع) بود.

یادبود شهید فهمیده و نقش دانش‌آموزان

وی همچنین به سالروز شهادت «شهید حسین فهمیده»، این نوجوان ۱۳ ساله را نماد فداکاری و بصیرت خواند و تاکید کرد: آینده کشور در گرو سرمایه‌گذاری و تربیت صحیح دانش‌آموزان است.

آیت الله ملک حسینی الگویی راستین برای نسل جوان

نماینده ولی فقیه در استان با تجلیل از «آیت‌الله العظمی سید کرامت الله ملک‌حسینی» و اشاره به برگزاری کنگره این عالم مجاهد، در هفتم آبان امسال در یاسوج، گفت: این شخصیت بزرگ، قبل و بعد از انقلاب، هدایت معنوی و سیاسی منطقه را بر عهده داشت و از مبارزان پیشگام در برابر طاغوت بود.

وی تأکید کرد: چنین شخصیت‌هایی، سرمایه‌های ملی و الگوهای راستین برای نسل جوان هستند و معرفی آنان، جامعه را در مسیر صحیح الهی و انقلابی نگه می‌دارد.