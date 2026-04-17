به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با توصیه به تقوای الهی اظهار کرد: دنیا فانی است و همه انسان‌ها، حتی بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی، روزی از این عالم رخت برمی‌بندند و به آخرت منتقل می‌شوند.

وی با تأکید بر باور به معاد، افزود: همه انبیا و بزرگان الهی بر وجود عالم قبر و قیامت تأکید داشته‌اند و بهترین مسیر برای سعادت، عمل به دستورات الهی است تا دنیا و آخرت انسان آباد شود.

امام جمعه یاسوج با اشاره به سالروز میلاد حضرت معصومه (س)، گفت: ایشان الگویی برای بشریت هستند و به برکت وجودشان، شهر قم به مرکز علم، دانش و معارف اسلامی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: میلاد حضرت معصومه (س) که به عنوان روز دختر نام‌گذاری شده، فرصتی برای تکریم جایگاه دختران است و همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند، دختران مایه رحمت هستند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف، افزود: این حضور گسترده، یک تحول الهی است و زنان و دختران نقش برجسته‌ای در آن دارند و حتی در برخی موارد، تعداد آنان بیش از مردان است.

وی تأکید کرد: همین حضور مردمی موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان و رقم خوردن پیروزی شده است.

امام جمعه یاسوج در ادامه با اشاره به روز ارتش و نیروی زمینی، بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره در کنار مردم بوده و در دوران دفاع مقدس و سایر عرصه‌ها نقش‌آفرینی کرده است.

وی همچنین با اشاره به وجود بقاع متبرکه در استان افزود: بیش از ۲۰۰ بقعه متبرکه و جمعیت قابل توجهی از سادات در استان وجود دارد که مایه افتخار و نورانیت منطقه هستند.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه ایران، کشور اهل‌بیت (ع) است، گفت: جمهوری اسلامی دارای بیشترین جمعیت شیعه در جهان است.

وی در پایان با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سپاه نهادی برخاسته از انقلاب است که همواره در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کرده و امروز نیز تحلیل‌گران از شکل‌گیری یک قدرت بزرگ جدید در جهان سخن می‌گویند.