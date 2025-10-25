به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری یزد در نشستی که به منظور بررسی محورهای اصلی برنامهریزی و پژوهش در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیتهای شورای پژوهشی شهرداری، بر ضرورت تدوین این سند چشمانداز ۱۰ ساله شهر با افق سال ۱۴۱۴ در شورای اسلامی شهر تأکید کرد.
سیدمحمدعلی شبانی اظهار کرد: کمیسیون گردشگری موظف است راهبردها و برنامههای عملیاتی مرتبط با حوزههای گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بینالملل را برای درج در این سند ارائه دهد تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۵، زمینه تصویب و اجرای آن فراهم شود.
بیبی فاطمه حقیرالسادات رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر نیز با اشاره به اهمیت این سند برای تعیین شاخصهای کیفی و کمی جهت نظارت بر طرحها و برنامههای عملیاتی، گفت: سند ۱۰ ساله میتواند نقش مؤثری در توسعه هدفمند گردشگری و میراث فرهنگی یزد در دهه آینده ایفا کند.
در ادامه، چهار طرح پژوهشی اولیه شامل کدهای اخلاقی گردشگری، اطلس گردشگری شهر یزد، پلتفرم خواهرخواندهها و طرح جامع صنایع دستی یزد مطرح و مقرر شد مجریان این طرحها جزئیات کامل خود را در جلسات آتی کمیسیون ارائه دهند تا پس از تصویب کمیسیون و تأیید شورای شهر، به شورای پژوهشی شهرداری ارجاع و به عنوان طرحهای پژوهشی رسمی ثبت شوند.
رئیس کمیسیون گردشگری در پایان با تأکید بر اجرای ساز و کار جدید پژوهشی در این حوزه، گفت: از این پس، هر پژوهشگر یا مجری طرحی که مایل به ارائه پروژه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی است، باید طرح خود را ابتدا در کمیسیون مطرح و پس از تصویب، با نامه رسمی کمیسیون و تأیید شورای شهر به شورای پژوهشی ارجاع دهد.
حقیرالسادات افزود: این روند تازه، زمینهساز اجرای پژوهشهای دقیق و هدفمند در حوزه گردشگری و صنایع دستی شهر یزد خواهد بود و میتواند الگوی مناسبی برای توسعه علمی و عملیاتی برنامههای شهری محسوب شود.
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