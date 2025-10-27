برگزاری جشنواره «فردخت» با محوریت پوشاک خانواده؛ لباس نماد اقتدار ملی

عادله‌سادات تقاعدیان دبیر اجرایی ششمین جشنواره فردخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: دوره ششم جشنواره فردخت با مجوز رسمی از کارگروه ساماندهی مد و لباس، همانند دوره‌های پیشین و با حضور مخاطبان از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره رویکرد خانواده‌محوری دارد و همواره موضوع پوشش خانوادگی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع فعالیت جشنواره بر روی پوشش اجتماعی خانواده ایرانی متمرکز بوده و بخش پوشش خانگی را شامل نمی‌شود.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره فردخت خاطرنشان کرد: در این دوره، بخش ویژه‌ای برای دانش‌آموزان گنجانده شده که خوشبختانه با استقبال مناسبی از سراسر کشور همراه بوده است. همچنین، شیوه‌نامه اختصاصی این بخش نیز تدوین شده و به‌زودی پس از رونمایی منتشر خواهد شد.

وی یادآور شد: سال گذشته، جشنواره با ایجاد دبیرخانه‌های فعال در ۳۱ استان کشور به‌طور رسمی برگزار شد و نتایج آن به مرحله ملی راه یافت. اختتامیه و نمایشگاه ملی در کاشان برگزار شد و به یکی از گسترده‌ترین و مردمی‌ترین جشنواره‌های مد و لباس با محوریت پوشش ایرانی-اسلامی تبدیل شد.

تقاعدیان گفت: امسال برای نخستین بار، بخش «تجربه‌نگاری» در حوزه مد و لباس ایرانی-اسلامی به این جشنواره اضافه شده که فرصتی برای مستندسازی تجارب فعالان این عرصه فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دیگری به این دوره از جشنواره اضافه شده است که می‌توان به بخش اقتدار ملی اشاره کرد. در این بخش طراحی لباس خانواده ایرانی، لباس‌های اجتماعی خانواده‌ها با عنوان اقتدار ملی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این بخش، ترویج نمادهای ملی و مقاومت ایران در طول تاریخ و الهام از حماسه‌های مختلف اقوام ایرانی است که حس افتخار، اقتدار، و هویت ملی را در طرح‌ها منتقل کند.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره فردخت گفت: برگزاری این دوره حدود ۱۵ روز دیگر با رونمایی از پوستر آغاز خواهد شد و فراخوان آن برای مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. در این مدت، طرح‌ها و تجربه‌نگاری‌ها از سراسر کشور گردآوری خواهند شد. جشنواره شامل سه بخش رقابتی دانش‌آموزی، دانشجویی، و آزاد است که همه علاقه‌مندان فرصت ارسال آثار خود را خواهند داشت.

تقاعدیان گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نمایشگاه‌هایی در تهران نیز انجام شده است تا بتوان بخشی از فعالیت‌های جشنواره را در پایتخت به نمایش گذاشت. همچنین، امکان عضویت علاقمندان در باشگاه مخاطبین فردخت از طریق شبکه اطلاع‌رسانی فراهم خواهد بود تا اطلاعات بیشتری در اختیار افراد قرار گیرد.