به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه چینی گلوبال‌تایمز، گوو جیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اظهارات فردیناند آر. مارکوس جونیور رئیس‌جمهوری فیلیپین درباره به خطر افتادن ایمنی کشتی ها و هواپیماهای فیلیپینی در دریای جنوبی چین واکنش نشان داد.

این مقام چینی گفت: دریای جنوبی چین خانه مشترک چین و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آ.سه.‌آن) است و همه باید برای حفظ صلح و ثبات آن تلاش کنیم.

گوو جیاکون، فیلیپین را درباره تنش های این منطقه مقصر دانست و گفت: ریشه تنش‌های کنونی به اقدامات تحریک‌آمیز فیلیپین بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد که چین به دفاع قاطعانه از حاکمیت و حقوق خود در منطقه دریای جنوبی چین، طبق قانون ادامه خواهد داد و در عین حال آماده است اختلافات دریایی با فیلیپین را از طریق گفت‌وگو حل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: کشورهای مرتبط باید اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف کرده و از بزرگنمایی تنش‌ها خودداری کنند.