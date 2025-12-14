درگیری دریایی چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فیلیپین اعلام کرد که کشتیهای گارد ساحلی چین با شلیک آبپاشهای فشار قوی به صیادان فیلیپینی در نزدیکی صخره مورد مناقشه «سابینا» در دریای جنوبی چین، باعث زخمی شدن سه نفر و وارد شدن خسارت جدی به دو قایق صیادی شدهاند. این صخره در محدوده ۲۰۰ کیلومتری منطقه انحصاری اقتصادی فیلیپین قرار دارد.
به گفته جی تریلا سخنگوی گارد ساحلی فیلیپین، در جریان این درگیری، کشتیهای چینی مانع عبور کشتیهای فیلیپینی شده و تلاش کردند رسیدن نیروهای امدادی به صیادان زخمی را متوقف کنند. با این حال، نیروهای فیلیپینی موفق شدند به صیادان برسند و اقدامات پزشکی اولیه را انجام دهند.
در مقابل، لیو دجون سخنگوی گارد ساحلی چین، اقدام گارد ساحلی فیلیپین را برای «حفظ حاکمیت سرزمینی» بر صخره سابینا ضروری دانست و گفت که کشتیهای فیلیپینی، تحت پوشش صیاد به طور عمدی وارد این منطقه شدهاند.
این حادثه جدیدترین مورد از سلسله درگیریهای چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین است. پیشتر در اکتبر و نوامبر، حوادث مشابهی از جمله شلیک آبپاش، برخورد عمدی کشتیها و اخطار به هواپیماهای فیلیپینی در مناطق مورد مناقشه گزارش شده بود.
