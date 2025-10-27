ایلیات: طلوع خورشید بر فراز استان سمنان؛ ۱۰۰ کیلووات برق پاک تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی دانشگاه دامغان با بیان اینکه اجرای این طرح‌های نوآورانه به توسعه استان کمک می‌کند، ابراز داشت: از این می‌بایست تقویت حمایت دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در دستور کار واقع شود.

وی با بیان اینکه سمنان از جمله استان‌های پیشرو در حوزه انرژی و پروژه‌های تحقیقاتی است، افزود: بر همین اساس این گونه طرح‌ها در استان سمنان حمایت می‌شوند.

معاون امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه تاکنون ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان سمنان وارد مدار شده است، ابراز داشت: همین موضوع نشانه توسعه و سرمایه گذاری استان به سمت ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی است.

ایلیات با بیان اینکه از جمله چالش‌های موجود کشور ناترازی انرژی است، تصریح کرد: استان سمنان برای رفع این موضوع به سمت مدیریت انرژی با هم افزایی مدیران خیز برداشته است.

وی با تاکید بر اینکه تأمین برق در بخش‌های مختلف حیاتی است، افزود: از اولویت‌های جدی استان سمنان نیز سرمایه گذاری در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.