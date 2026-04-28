به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات عصر سه شنبه در همایش روز ملی ایمنی و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در مجموعه راهداری سمنان اعلام کرد: یکی از مهمترین چالشهای استان سمنان در کنار موضوعات آب و انرژی، وضعیت راهها و ایمنی محورهای مواصلاتی است که نیازمند توجه ویژه و اقدامات جدی است.
وی با بیان اینکه برای مدیریت منابع آب در استان سند آب تدوین شده است، افزود: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز اقدامات قابل توجهی در حال انجام است و باید نیروگاههای خورشیدی در دست اجرا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی راهها گفت: یکی از معضلات اصلی استان، وضعیت برخی راهها و حوادث جادهای است که متأسفانه در برخی محورهای استان به وقوع میپیوندد.
ایلیات وسعت جغرافیایی استان را یکی از عوامل اثرگذار در مدیریت راهها دانست و تصریح کرد: استان سمنان به دلیل گستردگی و طول زیاد محورهای ارتباطی، با حجم بالایی از تردد مواجه است و در همین راستا مدیریت راههای شرق و غرب استان به صورت جداگانه انجام میشود که در منطقه شرق استان نیز چالشها و مشکلات بیشتری وجود دارد.
وی با تأکید بر همدلی و تعامل میان دستگاههای اجرایی در استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعامل و همکاری مناسبی میان مجموعههای اجرایی استان وجود دارد و همه دستگاهها در کنار یکدیگر برای حل مسائل و ارتقای ایمنی راهها تلاش میکنند.
معاون استاندار سمنان با اشاره به پروژه آزادراه حرم تا حرم اظهار داشت: این پروژه در محدوده استان سمنان پیشرفت قابل توجهی داشته و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای ارتباطی استان خواهد داشت.
