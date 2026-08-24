گام بزرگ سمنان برای جبران ناترازی؛ ۱۴۶مگاوات ظرفیت خورشیدی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح دوشنبه و در سومین روز از هفته دولت، با سفر به استان سمنان در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی گرمسار حضور یافت.

معاون عمرانی استاندار سمنان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی گرمسار با ظرفیت سه مگاوات به بهره‌برداری رسید و این مراسم به‌صورت نمادین، افتتاح همزمان ۱۴۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در سراسر استان سمنان نیز محسوب می‌شود.

فرج‌الله ایلیات با بیان اینکه برای اجرای مجموع این طرح‌ها بیش از چهار هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، نزدیک به ۱۵۰ مگاوات برق تولیدی خورشیدی وارد خط انتقال خواهد شد.

وی با اشاره به نقش این طرح‌ها در تأمین انرژی، تصریح کرد: برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک کند.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین استان سمنان را یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی دانست و بر ظرفیت‌های استان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

گفتنی است حجت‌الاسلام انصاری پس از این مراسم، یک طرح برق‌رسانی را نیز کلنگ‌زنی خواهد کرد و بعدازظهر امروز از کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان بازدید می‌کند.