طلوع انرژی در دامغان؛ شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بروز ناترازی‌های انرژی در کشورمان، رویکرد جدید دولتمردان حرکت به سمت نیروگاه‌های خورشیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه است. در همین راستا سمنان که یکی از مستعدترین استان‌های کشور در زمینه انرژی خورشیدی است هم میزبان چند نیروگاه شده است.

در این استان نیروگاه‌های خورشیدی سمنان و دامغان درصد قابل توجهی پیشرفت فیزیکی داشته و حتی فاز اول نیروگاه سمنان افتتاح نیز شده است و نیروگاه دامغان با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی به زودی تکمیل می‌شود.

دو نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی نیز در شرکت سیمان شاهرود و همچنین شهرستان میامی در دست صدور مجوز و اجرا هستند که در صورت ساخت این نیروگاه‌ها خوشبختانه توان تولیدی برق خورشیدی استان سمنان با ۳۱۰ روز آفتابی در سال افزون می‌گردد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی دامغان و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این شهرستان دارای مزیت‌ها و ظرفیت عظیم نیروگاه‌های خورشیدی است، گفت: دولت از سرمایه گذاران این حوزه در شهرستان دامغان حمایت کند.

علی اکبر علیزاده برمی با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی دامغان احداث شده است، تاکید کرد: در بازدید از این نیروگاه مشخص شد که ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در این زیرساخت مهم محقق شده و امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ که با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در حال اجرا است، بیان کرد: راه اندازی این نیروگاه‌ها می‌تواند توان تولید برق خورشیدی استان سمنان و کشورمان را افزایش دهد.

گفتنی است: هم اکنون بیش از ۷۰ مگاوات برق خورشیدی تولیدی استان سمنان در مدار توزیع کشور قرار دارد و این میزان با اجرای طرح‌های جدید بیشتر نیز خواهد شد همچنین باید تاکید کرد که مصرف کل برق استان سمنان ۸۸۰ مگاوات است.