مبارزه شیمیایی با سن غلات در ۱۰۰هکتار از مزارع دامغان؛ پایش ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت‌آبادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی دامغان بیان کرد: سومین دوره از بازدیدهای دوره‌ای و پایش‌های میدانی غلات بذری در سطح ۹۰ هکتار از اراضی مناطق حومه و فرات به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: در این عملیات، کارشناسان واحد استانی ثبت و گواهی بذر و نهال به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی و مراکز جهاد کشاورزی، وضعیت رشد و سلامت مزارع را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از مزارع مادری تصریح کرد: شناسایی آفات، بیماری‌ها و مدیریت تغذیه گیاهی از اولویت‌های اصلی این بازدیدهاست. در همین راستا، از مجموع ۱۵۱ هکتار مزارع بذری گندم و جو در شهرستان، تاکنون عملیات مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زا، به‌ویژه سن غلات و شته، در سطح ۱۰۰ هکتار با موفقیت انجام شده و برنامه‌ریزی لازم برای پوشش باقی‌مانده سطوح نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شوکت آبادی هدف از این بازدیدهای مستمر را اطمینان از خلوص و سلامت بذور تولیدی دانست و افزود: تیم‌های کارشناسی با پایش دقیق آفات و بیماری‌ها، توصیه‌های فنی لازم را به بهره‌برداران ارائه می‌دهند تا با پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، شاهد افزایش بهره‌وری در تولید غلات باشیم. این پایش‌ها به صورت منظم و تا مرحله نهایی برداشت محصول ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این بازدیدهای نظارتی با مشارکت فعال کارشناس بذر واحد استانی ثبت و گواهی بذر و نهال، کارشناسان بخش تولیدات گیاهی و همکاران مراکز جهاد کشاورزی انجام می‌شود تا زنجیره تولید بذر با بالاترین استانداردهای کیفی در شهرستان دامغان مدیریت شود.