۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

مبارزه شیمیایی با سن غلات در ۱۰۰هکتار از مزارع دامغان؛ پایش ادامه دارد

دامغان- مدیر جهاد کشاورزی دامغان از اجرای سومین مرحله پایش مزارع تولید بذر گندم و جو خبر داد و گفت: عملیات مبارزه شیمیایی با سن غلات در ۱۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت‌آبادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی دامغان بیان کرد: سومین دوره از بازدیدهای دوره‌ای و پایش‌های میدانی غلات بذری در سطح ۹۰ هکتار از اراضی مناطق حومه و فرات به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: در این عملیات، کارشناسان واحد استانی ثبت و گواهی بذر و نهال به همراه کارشناسان تولیدات گیاهی و مراکز جهاد کشاورزی، وضعیت رشد و سلامت مزارع را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از مزارع مادری تصریح کرد: شناسایی آفات، بیماری‌ها و مدیریت تغذیه گیاهی از اولویت‌های اصلی این بازدیدهاست. در همین راستا، از مجموع ۱۵۱ هکتار مزارع بذری گندم و جو در شهرستان، تاکنون عملیات مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت‌زا، به‌ویژه سن غلات و شته، در سطح ۱۰۰ هکتار با موفقیت انجام شده و برنامه‌ریزی لازم برای پوشش باقی‌مانده سطوح نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شوکت آبادی هدف از این بازدیدهای مستمر را اطمینان از خلوص و سلامت بذور تولیدی دانست و افزود: تیم‌های کارشناسی با پایش دقیق آفات و بیماری‌ها، توصیه‌های فنی لازم را به بهره‌برداران ارائه می‌دهند تا با پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، شاهد افزایش بهره‌وری در تولید غلات باشیم. این پایش‌ها به صورت منظم و تا مرحله نهایی برداشت محصول ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این بازدیدهای نظارتی با مشارکت فعال کارشناس بذر واحد استانی ثبت و گواهی بذر و نهال، کارشناسان بخش تولیدات گیاهی و همکاران مراکز جهاد کشاورزی انجام می‌شود تا زنجیره تولید بذر با بالاترین استانداردهای کیفی در شهرستان دامغان مدیریت شود.

